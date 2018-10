Cérebro gigante, game educativo e blecaute marcam o Dia Mundial do AVC

À noite, às luzes dos Arcos da Lapa, um dos símbolos da Capital Fluminense, foram apagadas em referência à rápida perda de neurônios que os pacientes acometidos pela doença sofrem. Em seguida, o monumento recebeu uma projeção especial em alerta à campanha "A Vida Conta – Cada minuto faz diferença", da Rede Brasil AVC em parceria com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.

As três iniciativas fazem parte da campanha "A Vida Conta – Cada minuto faz diferença", que tem o apoio da Boehringer Ingelheim e visa alertar o grande potencial de comprometimento do AVC. "A ação com o game serviu de desafio e, ao mesmo tempo, informa e educa as pessoas a saberem que o AVC é uma emergência médica em que a rapidez no atendimento é fundamental. No caso do AVC isquêmico, o que mais acomete a população, em cerca de 85% das vezes2, um paciente não tratado perde, aproximadamente, 1,9 milhão de neurônios a cada minuto3. Quanto mais tempo sem atendimento, maior a chance de sequelas graves, como dificuldades de movimentação, linguagem, comprometimentos visuais, de memória e até mesmo comportamentais, de acordo com a área do cérebro afetada. Ou seja, tempo é cérebro", afirma Dra. Sheila Martins, neurologista e presidente da Rede Brasil AVC.

"Noventa por cento dos casos podem ser evitados com o controle dos fatores de risco, tais como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, arritmias cardíacas, tabagismo, obesidade, sedentarismo e estresse. Além disso, é importante ressaltar que o AVC é uma doença tratável. Hoje, no caso do isquêmico, existe um medicamento injetável altamente eficaz. Estudos mostram que esse medicamento, chamado de trombolítico, quando usado no paciente, em até 4h30min após o início dos sintomas, pode desobstruir o vaso entupido e aumentar em 30% as chances desse indivíduo ficar sem sequelas do AVC", explica o Dr. Octavio Pontes Neto, neurologista e presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.

