CÎROC et Moschino inaugurent leur collaboration à l'occasion de la Fashion Week de Milan - Un rendez-vous entre les marques les plus ludiques de l'univers de la mode

CÎROC luxury Vodka inaugure aujourd'hui sa collaboration avec Moschino. Établi pour revisiter de manière audacieuse et novatrice la signification du luxe moderne, ce partenariat réunit deux marques partageant une même approche de la mode, distinctive par son aspect ludique. Leur collaboration s'exprimera à travers la création d'une bouteille en édition limitée et l'organisation d'événements internationaux sous la houlette de Jeremy Scott, directeur de la création de Moschino, et de différents influenceurs mondiaux, en vue de célébrer un style résolument individuel.

Avant son défilé de demain, pour présenter la collection printemps-été 2019 de Moschino, Jeremy a inauguré cette collaboration en compagnie de quelques-unes des célébrités en vogue, ayant une influence certaine sur la mode, qui le rejoindront au cours de l'année : Golden Barbie (alias Jasmine Sanders, top modèle), River Viiperi (top modèle), Thando Thabethe (DJ et actrice), WizKid (chanteur) et Cassper Nyovest (artiste-interprète). Ensemble, ils ont arrêté la circulation dans Milan pour une démonstration festive et colorée pleine de bonne humeur.

Cette équipe d'icônes de la mode rejoint Jeremy non seulement pour cette journée d'inauguration à Milan, mais aussi pour une année complète d'événements. Leurs talents et contextes très divers reflètent l'esprit de cette campagne. Tout comme CÎROC et Moschino, ils partagent un style audacieux unique. Des pentes enneigées aux plages de sable fin, ce partenariat fera étape dans les destinations les plus branchées de la planète. Du compte à rebours du Nouvel An avec Golden Barbie au Brésil aux soirées sur les plages d'Ibiza avec Wizkid, ces festivités vont faire vibrer intensément le monde de la mode. Chaque événement sera personnalisé, avec des cocktails et des expériences portant la signature des hôtes. Pour faire écho à cette célébration de l'expression libre personnalisée, la bouteille CÎROC en édition limitée, dessinée par Jeremy Scott, sera dévoilée cet automne.

Les créations drôles, pétillantes et éclectiques de Jeremy, connu comme le « designer populaire », sont plébiscitées aussi bien par ses amis VIP que par l'ensemble de ses fans à travers le monde. Partenaire idéal pour CÎROC, il a déclaré :

« J'adore la nature effrontée et ludique de CÎROC. Elle correspond parfaitement à mon approche de la vie et de la mode, c'est pourquoi ce partenariat s'est tout naturellement imposé ; nous avons une telle synergie... Je crée beaucoup en m'appuyant sur des éléments personnels et personnalisés, et je me réjouis de pouvoir apporter également cet aspect au sein du partenariat. Nous nous sommes régalés à mettre en commun notre vision impertinente du luxe, et je suis impatient de voir ce que l'année nous réserve. » - Jeremy Scott

Natalie Wills, directrice internationale de CÎROC vodka, a ajouté : « Le monde du luxe est en train de changer, il devient plus accessible, plus drôle et plus expressif qu'autrefois. Nous adorons la vision ludique de la mode et de l'élégance qu'ont Jeremy et Moschino, et nous avons ressenti qu'ils étaient en synergie avec CÎROC. Attendez-vous cette année à des événements festifs dédiés au luxe très personnalisés, dans des endroits extrêmement branchés ! »

