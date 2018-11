C&D Technologies, la société portefeuille de KPS Capital Partners, va acquérir Trojan Battery Company

Et créer un leader technologique mondial dans le secteur des batteries

NEW YORK, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que sa société portefeuille C&D Technologies, Inc. (« C&D ») a convenu d'acquérir Trojan Battery Company, LLC (« Trojan ») auprès de Charlesbank Capital Partners, LLC et d'autres actionnaires. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

L'acquisition de Trojan par C&D combine deux grands fabricants de batteries spécialisées qui ont une longue tradition de fourniture de produits ultra innovants de la plus haute qualité sur les marchés industriels, de l'énergie renouvelable et mobiles spécialisés. La société combinée sera un leader technologique mondial dans l'industrie des batteries avec plus de 1,0 milliard USD de chiffre d'affaires et la capacité à fournir un portefeuille étendu de solutions de stockage d'énergie de haute qualité répondant aux besoins croissants des clients du monde entier. La société combinée exploitera huit installations de production aux États-Unis (Californie, Géorgie, Indiana et Wisconsin), au Mexique et en Chine ; deux centres de recherche et de développement avancés exclusivement dédiés aux technologies des batteries à décharge profonde ; et des bureaux internationaux situés en Europe, aux Émirats arabes Unis et en Asie

David Shapiro, associé gérant chez KPS, a déclaré, « KPS a acquis C&D pour servir de plateforme dans l'industrie mondiale du stockage de l'énergie et la logique industrielle de combiner C&D et Trojan est extrêmement convaincante. Trojan est une marque symbolique et nous nous réjouissons à l'idée d'accélérer sa croissance en exploitant la portée mondiale et les solides capacités technologiques de C&D. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de gestion et les employés de C&D et de Trojan pour construire le leader mondial de l'industrie du stockage d'énergie. »

Armand Lauzon, président-directeur général de C&D, a ajouté, « C'est un moment historique pour C&D et pour Trojan et je me réjouis à l'idée de diriger la nouvelle société dans l'avenir. Étant donné les portefeuilles complémentaires d'installations de production mondiales, de marchés et de produits de C&D et de Trojan, il s'agit d'une combinaison extrêmement convaincante présentant une valeur stratégique exceptionnelle et une excellente opportunité de croissance multisegment. Nous sommes engagés à préserver tout ce que nos clients, fournisseurs et employés respectifs attendent de C&D et de Trojan depuis des années, tout en utilisant notre plus grande échelle et nos ressources étendues pour exploiter de nombreuses nouvelles opportunités intéressantes. »

Neil Thomas, président-directeur général de Trojan, a ajouté, « La combinaison de Trojan et de C&D crée un nouveau leader puissant dans l'industrie du stockage et de la transmission d'énergie. La société combinée jouera un rôle de premier plan à l'heure où l'industrie du stockage d'énergie évolue et croît rapidement en termes d'échelle et de sophistication. Je suis ravi de l'engagement de KPS et de C&D envers l'excellence en matière de fabrication, ce qui, à mon avis, favorisera les initiatives de croissance ambitieuses de Trojan et fournira des opportunités attrayantes pour nos employés assidus. »

La clôture de la transaction est prévue pour fin 2018 et est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison LLP ont servi en qualité de conseillers juridiques pour KPS et C&D dans le cadre de la transaction.

À propos de C&D Technologies

C&D est un fabricant mondial de premier plan de batteries au plomb industrielles et de systèmes de batterie pour le stockage et la transmission de puissance électrique, principalement pour les applications de puissance de réserve. C&D, une société basée à Blue Bell, en Pennsylvanie, fournit des solutions et des services aux marchés des services publics, des télécommunications, de l'alimentation sans interruption, du câble, du haut débit et des énergies renouvelables. C&D exploite quatre installations de fabrication aux États-Unis (Indiana, Wisconsin), au Mexique et en Chine, ainsi qu'une coentreprise en Chine.

À propos de Trojan Battery Company

Trojan est le fabricant mondial numéro un de batteries à décharge profonde destinées aux applications mobiles et stationnaires. Basée à Santa Fe Springs, en Californie, Trojan exploite quatre installations de fabrication en Californie et en Géorgie, deux centres de recherche et de développement avancés exclusivement dédiés aux technologies de batteries à décharge profonde, et des bureaux internationaux situés en Europe, aux Émirats arabes Unis et en Asie.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS est le gestionnaire de KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont les actifs gérés s'élèvent à environ 5,4 milliards USD. Depuis plus de deux décennies, KPS et ses partenaires travaillent exclusivement dans le but de réaliser une importante plus-value en capital en prenant des participations majoritaires dans des sociétés industrielles et manufacturières actives dans les secteurs les plus variés, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de façon constructive avec des équipes de gestion talentueuses, ceci afin d'améliorer les activités et de générer des rendements d'investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés de portefeuille plutôt qu'en s'appuyant principalement sur le levier financier. Les sociétés de portefeuille des fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel cumulatif de près de 5,5 milliards de dollars, exploitent 110 sites de production dans 27 pays et comptent environ 21 000 employés directement et par le biais de coentreprises dans le monde entier. La stratégie de placement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites en détail sur www.kpsfund.com .

