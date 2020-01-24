C конвейера компании Trina Solar сошел первый модуль 210

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 24 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "Компания") сообщила об официальном начале серийного производства первого крупноразмерного модуля с применением кремниевых пластин 210 мм ("модуля 210") Trina Solar является безусловным лидером отрасли в сфере разработки, проектирования и производства модулей 210. Начало серийного производства позволит значительно ускорить время вывода крупноразмерных систем на коммерческий рынок.

Trina Solar приступила к разработке модулей данного типа в 2019 году. Первый модуль 210 на базе передовой многошинной технологии Trina Solar имеет инновационную конструкцию, урезанную на треть. Эти инновации от Trina Solar, в основу которых положены результаты всестороннего анализа потенциально важных и сложных аспектов, включая высокую мощность модулей, их производительность, сложность процесса производства, риски возникновения точек перегрева, показатели выходного тока и безопасность соединительных блоков, открывают путь для интеграции и обеспечения совместимости крупногабаритных, высокомощных модулей с нижестоящим технологическим оборудованием.

Как отметил руководитель департамента инженерно-технологических НИОКР Trina Solar, "многолетний опыт технологий переработки и изготовления модулей дает нам уверенность в способности использовать новейшие достижения в сферах материаловедения и технологических процессов для создания передовых высокопроизводительных и надежных фотоэлектрических модулей. Сегодня наша команда наращивает темпы преобразования новейших плодов наших проектно-конструкторских изысканий в продукты для серийного производства, ускоряя наступление эпохи модулей мощностью 500 Вт в отрасли фотовольтаики".

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https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Design_sketch.jpgПодпись : Визуализация крупноразмерного модуля Trina Solar

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

SOURCE Trina Solar Co., Ltd