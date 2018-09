C21 Investments ab sofort an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

VANCOUVER, British Columbia, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Nachfrage europäischer Investoren nach kanadischen Cannabis-Aktien steigt

C21 Investments Inc. teilt mit, dass das Unternehmen ab jetzt an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) mit Börsenkürzel "C6QP" notiert ist. Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Tickersymbol "CXXI" gelistet und gehandelt.

"C21 verfolgt einen disziplinierten Ansatz, der sich auf den Erwerb erfolgreicher Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten mit Potenzial für schnelles und profitables Wachstum konzentriert", erklärt Robert Cheney, CEO von C21 Investments. "Die Notierung an der Frankfurter Börse weitet unser Profil international aus und wird es europäischen Investoren erleichtern, an unserem schnellen Wachstum zu partizipieren".

C21 Investments ist derzeit Eigner von Eco Firma Farms in Oregon und hat sechs ausstehende Akquisitionen von Cannabisunternehmen in Oregon und Nevada, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. C21 will sich durch den Erwerb von Cannabisunternehmen, die über die gesamte Produktionskette vom Anbau bis zum Einzelhandel vertikal integriert werden können, zu einem regionalen Powerhouse im größten Cannabismarkt der Welt entwickeln, der bis 2021 voraussichtlich einen Jahresumsatz von 23 Milliarden US-Dollar erreichen wird.*

*Quelle: BDS Analytics, The State of Legal Marijuana Markets - 6. Ausgabe

Informationen zu C21 INVESTMENTS



C21 Investments Inc. (CSE: CXXI, FSE: C6QP) ist ein vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Fokus auf die USA, das qualitativ hochwertige Cannabis- und Hanfprodukte in den Vereinigten Staaten anbaut, verarbeitet und vertreibt. Die aktuellen und angekündigten Aktivitäten von C21 umfassen derzeit Silver State Relief in Nevada, Phantom Farms, Swell Companies, Eco Firma Farms, und Grön Chocolate und Grön Confections in Oregon, und fünf Ausgabestellen in zwei weiteren Staaten. Diese Marken produzieren und vertreiben eine breite Palette von THC- und CBD-Produkten, die Cannabisblüten, vorgerollte Joints, Cannabisöl, Cartridges für Verdampfer sowie Esswaren umfasst. C21 hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und ist unter http://www.cxxi.ca zu finden.

Pressekontakt:



Graeme Harris,



S2C Inc.,



graeme@strategy2communications.com,



+1-416-402-7050

Investorenkontakt:



Keturah Nathe,



Director, C21 Investments,



knathe@cxxi.ca,



+1-604-718-2800 # 312