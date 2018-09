C21 Investments en tête de liste du groupe d'experts conférenciers internationaux devant assister à la Cannabis Capital Convention à Amsterdam

AMSTERDAM, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Les stocks de cannabis canadiens seront à l'esprit des investisseurs européens demain lors de la prestigieuse Cannabis Capital Convention à Amsterdam, alors que quatre dirigeants d'une entreprise canadienne occuperont le devant de la scène pour parler de leurs plans visant à développer une entreprise de production et de distribution de cannabis verticalement intégrée.

Outre les experts de C21 Investments, la convention accueillera des intervenants représentant un vaste éventail d'organisations internationales, parmi lesquelles Bedrocan International, Berenberg Bank, Canaccord Genuity, Cannabis Industry Europe, Palo Verde Global, Prohibition Partners et The Green Organic Dutchman Holdings.

Rob Cheney, PDG de C21 Investments, prononcera un discours d'ouverture sur la stratégie de son entreprise, qui vise à devenir un catalyseur régional pour la production et la distribution de cannabis aux États-Unis en mettant en place une approche disciplinée axée sur les acquisitions et la croissance.

L'intervention de M. Cheney sera suivie par celle de Randy Torcom, vice-président du marketing de C21 Investments, qui parlera de l'objectif de l'entreprise de créer des marques attrayantes et de fournir des produits dérivés du cannabis de qualité qui se connectent avec les consommateurs.

Sky Pinnick, PDG de Phantom Farms (avec laquelle C21 a conclu un accord d'acquisition), présentera le modèle d'affaires verticalement intégré de l'entreprise, qui inclut 11 600 mètres carrés de canopée, un laboratoire d'extraction et une société de distribution.

Enfin, Christine Smith, PDG de Grön Chocolate and Confections (avec laquelle C21 a également conclu un accord d'acquisition), parlera de la manière dont elle a réussi à combiner son expérience en matière de gestion de projet, sa passion pour la gastronomie et son profil créatif dans le secteur du cannabis.

« Notre convention bénéficiera grandement des interventions par ces nombreux experts conférenciers que C21 met à la disposition des participants », a déclaré Michael Kraland, président de la Cannabis Capital Convention. « Ayant récemment rejoint la Bourse de Francfort, C21 Investments représente un intérêt particulier pour les investisseurs assistant à notre convention. »

M. Cheney a également affirmé que l'équipe de C21 était ravie d'être en mesure de déployer quatre intervenants parmi les participants à la conférence, présence qu'il attribue à l'intérêt des investisseurs européens pour les stocks de cannabis canadiens en général, ainsi que pour l'histoire de C21 Investments en particulier.

À PROPOS DE C21 INVESTMENTS

C21 Investments Inc. (CSE : CXXI) (FSE : C6QP) est une entreprise américaine verticalement intégrée qui cultive, transforme et distribue des produits de consommation à base de cannabis et de chanvre aux États-Unis. Les opérations actuelles de C21, ainsi que celles annoncées par l'entreprise pour l'avenir, incluent le dispensaire Silver State Relief dans le Nevada, ainsi que les installations Phantom Farms, Swell Companies, Eco Firma Farms, Grön Chocolate et Grön Confections dans l'Oregon, et cinq autres dispensaires implantés dans deux États. Ces marques produisent et distribuent une vaste gamme de produits à base de THC et de CBD, notamment des fleurs de cannabis, des cigarettes de cannabis pré-roulées, de l'huile de cannabis, des cartouches de vaporisation de cannabis ainsi que des denrées comestibles. C21 est basée à Vancouver, au Canada, et son site Internet est accessible à l'adresse http://www.cxxi.ca.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) décline toute responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Contact auprès des médias: David Moorcroft, S2C Inc., david@strategy2communications.com, +1-416-727-1858

Contact auprès des investisseurs : Keturah Nathe, directrice de C21 Investments, knathe@cxxi.ca, +1-604-718-2800 poste 312