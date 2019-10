C2RO Inc. nomme Me Gérard Haas au poste de délégué à la Protection Des Données au moment de son entrée sur le marché européen

Avec la présence croissante de C2RO en Europe, la société renforce son engagement à se conformer pleinement au RGPD en nommant Me Gérard Haas au poste de délégué à la protection des données.

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW/ - C2RO a fièrement annoncé aujourd'hui la nomination de Me Gérard Haas en tant que Délégué à la Protection des Données (DPD), conformant au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) établis par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Le RGPD vise à renforcer la protection des données des citoyens européens et impose de nouvelles obligations pour toute organisation qui collecte, trace ou traite des données à caractère personnel. En tant que DPD de C2RO, Me Haas assura que la compagnie aligne ses décisions technologiques et opérationnelles avec les plus hauts standards et les meilleures pratiques en matière de données personnelles.

« Protéger les données des clients est de la plus haute importance pour nous et reste le principe directeur de tout ce que nous faisons chez C2RO », a déclaré Riccardo Badalone, président et chef de la direction de C2RO. « L'UE est un segment extrêmement important du marché et avoir parmis nous un expert du RGPD comme Me Haas envoie comme message à nos clients que nos services d'intelligence artificielle peuvent offrir des aperçus uniques et innovateurs tout en restant parfaitement conformes aux réglementations présentes et futures en matière de confidentialité des données. »

Me Haas a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction de C2RO pour garantir la conformité de C2RO Perceive aux normes du RGPD. C2RO Perceive, qui est une plateforme de vision par ordinateur à la pointe de la technologie, fournit des informations sur les préférences et comportements des visiteurs en magasin de manière démographique. Ces informations constituent un élément clé pour orienter la transformation qui est en cours dans les secteurs de la vente au détail et de l'immobilier commercial. En effet, ces informations permettent à ces deux secteurs de s'orienter vers la création d'environnements intelligents interactifs hautement personnalisés basés sur divers types de données.

Gérard Haas, avocat à la cour et fondateur du cabinet Haas Avocats, précise : « Nous sommes ravis d'avoir été désigné en qualité de délégué à la protection des données par C2RO. C'est pour nous une nouvelle opportunité de mettre notre expertise au service de technologies au cœur de l'innovation. De plus, cette démarche consolide l'attachement de C2RO au respect de la vie privée des personnes utilisant les technologies qu'elle développe. Associés dès leur conception à la mise en conformité de ses traitements de données, nous accompagnerons C2RO dans le cadre d'une politique globale visant à assurer la transparence et la confiance des utilisateurs de ses services. »

L'Union européenne est à l'avant-garde d'un mouvement mondial visant à protéger les données personnelles des consommateurs. Le RGPD et les directives qui y sont associées ont fortement limité l'utilisation des technologies de vision artificielle avec but d'obtenir des données de marketing par le biais des systèmes de surveillance traditionnels. C2RO est un leader industriel dans le domaine des nouvelles méthodes et technologies qui vise à atteindre de nouveaux niveaux de connaissances commerciales tout en veillant à ce que les consommateurs ne courent pas le risque de voir leurs données personnelles utilisées sans leur consentement.

A propos de C2RO (www.c2ro.com)

C2RO est une start-up de logiciel de haute technologie basée à Montréal et fondée par la Dre. Soodeh Farokhi en 2016. C2RO a développé une plateforme universelle de vision artificielle destinée au marché des entreprises. La société a lancé un portefeuille de produits, C2RO EngageTM et C2RO Perceive, qui exploite la puissance du cloud tout en offrant des performances et une précision élevée. Le produit le plus récent de la société, C2RO Perceive, permet la transformation digitale dans les secteurs de la vente au détail et de l'immobilier commercial vers une expérience en magasin plus personnalisée et sans frictions tout en assurant la protection absolue des données personnelles des consommateurs.

A propos de Gérard Haas (www.haas-avocats.com)

Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la communication. Gérard Haas conseille et défend les acteurs des TIC sur les aspects juridiques de leurs décisions et de leurs modes de gestion et de commercialisation. Auteur de nombreux ouvrages tels que « le Guide de l'e-commerce et de l'e-marketing » Ed. ENI qui a reçu la médaille de l'Académie des Sciences Commerciales 2016, « le Guide juridique du RGPD » ou encore « L'Internet des Objets : la 3e Révolution Informatique » Ed. KAWA. Particulièrement engagé dans l'innovation, la recherche, les technologies, la gouvernance et la protection des données, l'intelligence Artificielle, Gérard Haas intervient en tant que de DPD dans plusieurs sociétés.

Pour contacter notre DPD:

DPD C2RO

HAAS AVOCATS

32, rue la Boétie

75008 PARIS

FRANCE

dpo@c2ro.com

SOURCE C2RO Inc.