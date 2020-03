C5 Capital : des leaders de la cybersécurité s'unissent pour combattre un niveau sans précédent de cyberattaques ciblant le secteur de la santé, à l'ombre de la crise liée à la Covid-19

- L'Alliance, qui comprend ITC Secure, IronNet, Haven Cyber Technologies, Enveil, 4iQ et Blue Cedar, a été créée par C5 Capital, la société de placement spécialisée.

LONDRES, 16 mars 2020 /PRNewswire/ -- C5 Capital, une société de placement spécialisée, investissant exclusivement dans l'écosystème des données sécurisées, dont la cybersécurité, l'IA, le nuage et l'espace, a forgé une Alliance des principales sociétés de cybersécurité pour faire face aux problématiques liées à la pandémie. Depuis l'apparition de la Covid-19, le secteur de la santé a fait l'objet d'un nombre sans précédent de cyberattaques, ajoutant un niveau de menace supplémentaire aux hôpitaux, aux cliniques et aux centres de recherche déjà débordés.

L'Alliance C5 (C5 Alliance), qui compte des chefs de file du secteur comme ITC Secure, IronNet, Haven Cyber Technologies, Enveil, 4iQ et Blue Cedar, est une réponse à l'augmentation de 150 % des cyberattaques dans le secteur de la santé ces deux derniers mois, à l'instar de courriels de phishing se faisant passer pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou de rançongiciels.

Sa première réponse concrète est le lancement de l'initiative de cyberdéfense collective des soins de santé : C5 fournira aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres établissements médicaux du Royaume-Uni et d'Europe un accès gratuit à son système IronDome, le premier produit de défense collective du secteur reposant sur la solution de défense collective d'IronNet. Il sera géré par le Centre d'opérations de sécurité (SOC) d'ITC Secure, basé à Londres et fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Grâce à ses réseaux actuels, la puissante Alliance industrielle permet déjà aux principaux organismes de santé luttant en première ligne contre l'épidémie d'accéder à IronDome.

Cette initiative permettra de garantir que les hôpitaux et les cliniques protègent leurs systèmes internes et leurs bases de données pour les patients, le personnel soignant et les bénévoles. Elle permettra également aux installations de recherche et de développement pharmaceutiques de protéger leur travail de façon sûre et efficace pendant qu'elles s'attachent à mettre au point un vaccin pour lutter contre la Covid-19.

IronDome utilise l'intelligence comportementale dérivée des cyber-anomalies et le partage à l'échelle du secteur industriel pour assurer une visibilité à la vitesse de la machine des campagnes de menaces potentielles. Grâce à IronDome, les analystes de sécurité ayant des intérêts communs peuvent collaborer pratiquement en temps réel pour défendre ensemble leurs données.

Andre Pienaar, le fondateur de C5 Capital, a déclaré : « Les entreprises et les organisations du secteur de la santé sont confrontées à des menaces croissantes, comme l'ont montré les attaques contre le NHS en 2017. Avec la crise liée à la Covid-19, elles font désormais face à un nombre sans précédent de cyberattaques. Cette initiative prend des mesures immédiates pour contribuer à protéger au mieux les services de santé au Royaume-Uni et en Europe, grâce aux connaissances de certains des meilleurs experts mondiaux de la cybersécurité. »

Sir Iain Lobban, membre du Comité d'investissement de C5 et ancien directeur de GCHQ, a déclaré : « Les cybercriminels profitent des occasions et cette crise en est une pour eux. L'alliance des professionnels de la sécurité contribuera à protéger des services de santé à court de ressources dans un contexte de vulnérabilité. »

Paddy McGuinness, Partenaire stratégique de C5 et ancien adjoint du conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni pour le renseignement, la sécurité et la résilience, a déclaré : « Du fait de la propagation spectaculaire de la Covid-19, il est crucial d'adopter une approche coordonnée de la crise. Le secteur de la cybersécurité a un rôle essentiel à jouer et cette initiative répond à un problème immédiat et croissant. Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'un grand nombre d'excellentes entreprises de cybersécurité pour contribuer à traiter ce problème du secteur des soins de santé. »

À propos de C5 Capital

C5 Capital Limited (C5) est une société de placement internationale spécialisée, investissant exclusivement dans l'écosystème des données sécurisées, dont la cybersécurité, l'infrastructure en nuage et l'analyse de données appliquée. La société s'attache à promouvoir un avenir numérique sûr et sa stratégie d'investissement est d'établir des relations à long terme avec des entreprises innovantes partageant les mêmes objectifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.c5capital.com

À propos d'ITC Secure

ITC, actif dans plus de 180 pays, est fort de deux décennies d'expérience en matière de solutions de cybersécurité aux entreprises. Un centre d'opérations de sécurité basé à Londres, ouvert 24 heures sur 24, constitue le cœur des cyber-services d'ITC. Depuis ce centre d'excellence, les équipes d'ITC fournissent des services de sécurité infogérés de grande qualité, aidant les entreprises à gérer la complexité croissante des cybermenaces et à soutenir en toute sécurité leur transformation numérique. Les cyber-conseillers d'ITC appuient les clients depuis Londres et Washington DC, impulsant l'évolution de la cybersécurité au sein des entreprises et les aidant à faire les bons choix d'investissement pour la sécurité. ITC fait du monde numérique un lieu plus sûr pour les entreprises.

https://itcsecure.com/

À propos d'IronNet Cybersecurity

Créé en 2014 par GEN Alexander, IronNet Cybersecurity – un leader mondial de la cybersécurité à travers l'analyse du trafic réseau – révolutionne la façon dont les entreprises, les industries et les pouvoirs publics sécurisent leurs réseaux, en fournissant la toute première plateforme collective de défense fonctionnant à l'échelle appropriée. IronNet combine les compétences de ses opérateurs de cybersécurité avec leur expérience du quotidien dans les secteurs public et privé, en matière d'attaque comme de défense, et intègre cette connaissance approfondie du métier dans ses produits de pointe pour résoudre les problèmes cybernétiques les plus difficiles auxquels le secteur est aujourd'hui confronté.

