Cablenet lance Plume® à Chypre

Ce nouveau service se fonde sur une proposition d'Internet haut débit par fibre optique de Cablenet renforcée par une base intelligente et puissante de connectivité et personnalisation à domicile. Ultra WiFi, Powered by Plume ® réunit l'ensemble des services Plume accessibles via l'application Plume, dont la cote est très élevée, deux points d'accès Wi-Fi haute performance appelés SuperPods et un support client inégalé, à partir de seulement 5,90 € par mois, sur la base d'un contrat de 24 mois.

« Notre souhait est d'offrir à tous nos clients les expériences les plus innovantes », a déclaré Nicolas Shiacolas, PDG de Cablenet. « Avec l'évolution rapide de la maison intelligente, nous devons nous préparer à offrir les meilleures expériences au sein du foyer, en fournissant une connexion Wi-Fi adaptative, rapide et fiable pour toute la maison, offrant sécurité, personnalisation et contrôle avancés. Ultra WiFi, Powered by Plume® réunit tous ces critères importants. »

Fahri Diner, PDG et cofondateur de Plume, a dit : « Plume est ravi de soutenir l'initiative de Cablenet visant à renforcer son offre de maison intelligente, grâce à l'ajout de notre forfait de services cognitifs à domicile. Cette proposition sans précédent est synonyme d'Internet le plus rapide possible pour tous, partout dans le monde, de devoirs de meilleure qualité pour les enfants et de tranquillité d'esprit pour les parents. Nous sommes honorés de nous associer à Cablenet pour changer la donne à Chypre. »

Pour en savoir plus sur Ultra WiFi, Powered by Plume®, veuillez consulter le site www.cablenet.com.cy/internet-plume.

À propos de Cablenet

À Chypre, Cablenet est le seul fournisseur de télécommunications entièrement indépendant à posséder un réseau privé et une infrastructure de nouvelle génération, des ressources humaines spécialisées et un système de soutien intégré.

En tant que réseau le plus rapide de Chypre, Cablenet propose des forfaits qui comprennent l'accès à l'Internet à large bande, la télévision, la téléphonie fixe et mobile. De plus, Cablenet offre aux entreprises des solutions sur mesure en fonction de leurs besoins, quelle que soit leur taille.

Veuillez consulter www.cablenet.com.cy / www.cablenetbusiness.com.cy.

À propos des services de Plume®

Plume associe une technologie révolutionnaire basée dans le nuage à l'intelligence artificielle pour offrir un ensemble complet de services pour maison intelligente. Adaptive WiFi™ couvre la maison tout entière du signal le plus fort possible, qui garantit aux utilisateurs la réception de l'expérience la plus fiable et la plus stable sur tous leurs appareils. HomePass® permet à ses membres de contrôler avec précision qui se raccorde sur leurs réseaux Wi-Fi, pour quelle durée et pour quelle activité. AI Security™ protège les appareils contre les contenus suspects lorsqu'ils sont connectés sur Internet afin de préserver la sécurité de la maison et de bloquer les menaces indésirables.

À propos de Plume®

Plume a créé la première plateforme mondiale de services cognitifs pour maison intelligente. En tant qu'unique solution matérielle indépendante ouverte, Plume permet l'édition de contenu, la livraison, la gestion, l'optimisation et la prise en charge de nouveaux services et de nouvelles applications de façon rapide et à grande échelle. L'ensemble de services de Plume s'accroît rapidement et comprend Adaptive WiFi™, HomePass® et AI Security™ ; il est géré par Plume Cloud, régulateur de données piloté par IA faisant à l'heure actuelle fonctionner le plus grand réseau défini par logiciel dans le monde. Plume tire parti d'OpenSync™, infrastructure « du silicium aux services » en code source libre, et qui a été intégrée dans un vaste ensemble de plateformes de kits de développement logiciel (SDK) et silicium, et dans un équipement fourni par abonné (CPE) en vue de la connexion à Plume Cloud. Petits et grands prestataires de services Internet (ISP), opérateurs de réseaux mobiles virtuels ou non (MVNO et MNO), prestataires de services de vente au détail pour grand public et prestataires de services par contournement (OTT) peuvent facilement déployer et moduler les services cognitifs de Plume pour leurs abonnés afin de générer un meilleur revenu moyen par utilisateur (RMPU), de minimiser les frais d'exploitation et dépenses en immobilisations (Opex et Capex), d'améliorer le service et la satisfaction de leur clientèle et également de réduire le taux de résiliations.

Veuillez consulter www.plume.com, www.platform.plume.com et www.opensync.io.

Plume, Powered by Plume, Adaptive WiFi, AI Security, HomePass et OpenSync sont soit des marques de commerce, soit des marques déposées de Plume Design, Inc.

