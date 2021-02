Cablenet met OpenVault à la disposition des abonnés à Chypre

Une solution Marketing Dashboard SaaS pour favoriser l'alignement entre la consommation des utilisateurs et les packages haut débit

HOBOKEN, New Jersey et BERLIN, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise chypriote Cablenet Communication Systems PLC a étendu son utilisation des solutions SaaS d'OpenVault et d'OpenVault Europe pour améliorer la satisfaction des clients grâce à un meilleur alignement entre la consommation et les packages haut débit.

Cablenet utilise la solution Marketing Dashboard d'OpenVault pour l'aider à travailler avec les consommateurs afin d'identifier les vitesses haut débit les plus appropriées aux habitudes de consommation des abonnés.

L'accord est la dernière étape d'une relation pluriannuelle entre Cablenet et OpenVault, un fournisseur de premier plan de solutions technologiques et d'analyse sectorielle pour les opérateurs de haut débit, et sa filiale à part entière, OpenVault Europe. Cablenet avait auparavant déployé les solutions Operations & Analytics, Policy et CommsPlus d'OpenVault pour fournir une meilleure visibilité de l'utilisation du réseau, pour permettre une gestion du réseau et du trafic à partir de données et pour optimiser la communication avec les abonnés.

« Notre engagement à fournir à tous nos abonnés des vitesses de téléchargement à partir de 100 Mbps ou plus garantit que chaque client dispose d'une base technologique puissante », a déclaré Panayiotis Kouloumbrides, directeur des réseaux centraux de Cablenet. « L'extension de notre accord avec OpenVault nous aidera à travailler avec des clients qui ont démontré des besoins plus importants afin qu'ils puissent adapter leur vitesse à leur consommation. »

« Cablenet a ouvert la voie en fournissant des services plus rapides à l'ensemble de ses abonnés », a déclaré Mark Trudeau, PDG d'OpenVault et d'OpenVault Europe. « La poursuite de nos relations les aidera à accélérer la croissance numérique de Chypre et les abonnés pourront choisir les technologies et les solutions qui leur permettront de vivre des expériences répondant à leurs attentes. »

À propos de Cablenet

Cablenet est le seul fournisseur alternatif indépendant de télécommunications à Chypre qui offre des services haut débit, de téléphonie fixe et de télévision par le biais de son infrastructure câblée et de sa téléphonie mobile détenues à 100 %.

Pour l'usage domestique, Cablenet est le pionnier de la connectivité haut débit et offre des vitesses Internet pouvant atteindre 300 Mbps. En plus des services à domicile, Cablenet offre des services de haute qualité qui ont été développés sur la base des besoins de tous les niveaux des entreprises et des clients professionnels ; qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises ou de grandes sociétés. Cablenet propose une vaste gamme de produits d'accès à l'Internet haut débit (optique symétrique ou asymétrique, câble coaxial, technologie xDSL), des services WAN point-à-multipoint tant au niveau local qu'international, des services Clouds et des services de téléphonie fixe.

À propos d'OpenVault

OpenVault et OpenVault Europe GmbH sont l'une des principales sources de solutions technologiques à haut débit et d'analyses de données sur les modes de consommation du haut débit dans le monde entier. Les solutions et outils SaaS basés sur le Cloud des entreprises aident les prestataires de services à optimiser les performances du réseau, à augmenter leurs revenus et à améliorer la satisfaction des abonnés. OpenVault et OpenVault Europe regroupent et analysent les données du marché qui en résultent pour fournir des vues détaillées hors pair des habitudes des consommateurs qui peuvent être utilisées pour anticiper les tendances du haut débit résidentiel et commercial.

Pour obtenir plus d'informations, consultez openvault.com.

Pour les demandes de renseignements des médias :

Kristen Nihamin à l'adresse suivante [email protected] ou +1-917-509-9028

Paul Schneider à l'adresse suivante [email protected] ou +1-215-817-4384

Related Links

https://www.openvault.com



SOURCE Open Vault