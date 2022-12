Cabozantinibe é aprovado para tratamento de câncer diferenciado de tireoide

Estudo com cerca de 300 pacientes mostra 78% de redução de risco de progressão da doença com uso de Cabometyx®, da IPSEN

SÃO PAULO, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em 26/12/2022 o inibidor multiquinases Cabometyx® (levomalato de cabozantinibe) para o tratamento de pacientes adultos com câncer diferenciado da tireoide (CDT) localmente avançado ou metastático, refratário ou não elegível a iodo radioativo (RAI) que progrediram durante ou após a terapia sistêmica prévia.

O tratamento está aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) desde maio. A aprovação foi baseada nos resultados do estudo de Fase III COSMIC-311, que demonstrou melhora significativa na sobrevida livre de progressão da doença para pacientes versus placebo. O estudo mostrou, após acompanhamento de 6,2 meses, que pacientes tratados com Cabometyx® tiveram uma redução de 78% no risco de progressão da doença ou morte em comparação ao grupo tratado com placebo.1

O câncer de tireoide é o nono tumor mais comum no mundo, de incidência três vezes maior em mulheres que homens. No Brasil, é o terceiro tumor mais frequente em mulheres na Região Sudeste e na Região Nordeste (sem considerar o câncer de pele não-melanoma). 2

Os carcinomas diferenciados são os tipos mais frequentes. Cerca de 5% a 15% dos casos do câncer diferenciado de tireoide tornam-se refratários ao tratamento. Quando isso ocorre, o prognóstico prevê uma sobrevida estimada de três a cinco anos. 2

"Os pacientes com câncer diferenciado de tireoide, que antes tinham opções muito restritas de terapia em casos de metástase ou quando a doença progredia, agora podem contar com mais um tratamento, de forma segura e com qualidade de vida", afirma Vanessa Fabricio, diretora médica da Ipsen.

Cabometyx® é um inibidor de multiquinases, que bloqueia a ação de proteínas chamadas receptoras de tirosina quinase (RTKs). Os RTKs estão envolvidos no crescimento celular e no desenvolvimento de novos vasos sanguíneos. Estas proteínas podem estar presentes em grandes quantidades nas células cancerígenas. Ao bloquear sua ação, o Cabometyx® retarda o crescimento do tumor e ajuda a bloquear o fluxo sanguíneo que favorece o câncer. 3

O estudo de fase 3 COSMIC-311, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, reuniu 258 participantes diagnosticados com câncer diferenciado de tireoide, refratários à radioiodoterapia e previamente tratados com terapia direcionada ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR), demonstrando que esse perfil de pacientes pode ser beneficiado com uma linha adicional de tratamento com cabozantinibe. O desfecho primário foi sobrevida livre de progressão. 1

Sobre a Ipsen

Ipsen é um grupo farmacêutico global especializado em soluções de saúde com o alvo em doenças debilitantes. Com vendas totais superiores a € 2,8 bilhões em 2021, a companhia comercializa mais de 20 medicamentos em mais de 100 países, com presença direta em mais de 30 países, estando entre as 15 maiores farmacêuticas em termos de vendas em oncologia. Seus campos de atuação englobam as áreas de neurociências, de oncologia e de doenças raras. O compromisso da empresa com a área de oncologia é observado a partir do seu crescente portfolio de terapias chave, melhorando o atendimento de pacientes que sofrem de câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer renal, câncer de tireoide, câncer de fígado e tumores neuroendócrinos. A ambição da Ipsen é tornar-se líder em soluções de cuidados de saúde especializados em doenças debilitantes específicas.

Referências

1- Brose et al., Cabozantinib for radioiodine-refractory differentiated thyroid cancer (COSMIC-311): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncology. 2021; 22:8. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00332-6.

2- Instituto Nacional de Câncer - INCA: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/ cancer/tipos/ tireoide

3- CABOMETYX® Product Monograph. Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. 27 April 2022.

