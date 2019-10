Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica invite les voyageurs à découvrir le trésor caché des Caraïbes en lançant de nouveaux services aériens interîles

Un aller-retour en classe économique entre les îles coûte 250 $ US par personne ou 500 $ US par couple. Des transferts privés en SUV sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Les chambres sont disponibles à partir de 370 $ US par nuit. Pour plus d'informations ou pour réserver : www.kempinski.com/Dominica/Cabrits‎.

À propos de Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica : situé dans la baie de Douglas sur le côté nord-ouest de l'île, Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica offre une vue panoramique à couper le souffle sur la mer des Caraïbes ainsi qu'un accès facile pour découvrir les innombrables chutes d'eau, sources chaudes naturelles et 365 rivières de l'île, une pour chaque jour de l'année. L'ensemble des 151 chambres, suites, duplex et villas est aménagé avec luxe. Le complexe dispose de trois restaurants différents qui proposent une cuisine locale et internationale et qui offrent une cuisine de la ferme à la table et de la mer à la table, un spa de 1 670 m², quatre piscines, six cabanons de plage, des installations de remise en forme modernes, deux terrains de tennis, un club pour enfants et des sports nautiques sur place. Il offre également plus de 740 m² d'espace événementiel, y compris trois salles de réunion, une salle de conférence et un amphithéâtre en plein air et des options possibles pour des retraites, des mariages et des fêtes.

kempinski.com/dominica

kempinski.com/press

discoveryloyalty.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008289/Cabrits_Resort_And_Spa_Kempinski_Inter_Island_Air.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008291/Cabrits_Resort_And_Spa_Kempinski_10_seat_Beechcraft_King_Air_200.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1008290/Cabrits_Resort_And_Spa_Kempinski_Logo.jpg

https://www.kempinski.com/Dominica/Cabrits



