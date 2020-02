Cacharel Parfums lance « Yes I Am Fabulous » - le troisième parfum de sa gamme « Yes I Am »

Une collection de trois parfums, trois senteurs et trois couleurs qui fait la part belle à la génération actuelle de jeunes femmes émancipées, c'est-à-dire à des femmes distinctes, spontanées et déterminées à obtenir ce qu'elles veulent et méritent, tout en suivant volontiers de très près les célébrités ou en partageant les dernières tendances en matière de maquillage. La marque poursuit ainsi sa mission qui consiste à donner aux jeunes filles et femmes les moyens d'exprimer leur identité, leur indépendance, leur caractère unique. Chacune d'entre elles peut désormais choisir sa couleur pour revendiquer une facette de sa personnalité : la fille puissante avec Yes I Am (Rouge), la fille décontractée avec Yes I Am (Rose) ou encore l'inattendue avec le nouveau Yes I Am Fabulous (Violet).

Yes I Am arbore fièrement son mot-dièse #POWERISYOURS

La gamme évoque les défis qui animent ces jeunes femmes. Hyper-connectées, indépendantes, audacieuses et ne s'excusant pas pour un oui ou pour un non, elles ne voient plus la beauté comme un diktat mais comme un moyen d'avoir davantage confiance en elles. Leur approche de la féminité leur sert à satisfaire leurs propres désirs, plutôt que ceux des autres. Elles brisent les codes et apportent de nouveaux messages de féminité : revendiquer l'indépendance des femmes !

Êtes-vous fabuleuse? « Yes I Am » (Oui, je le suis)

Après les sorties respectives de Yes I Am et Yes I Am Pink, arrive la version la plus audacieuse et la plus extravertie de ce parfum : Yes I Am Fabulous .

Véritable déclaration d'émancipation de la part d'une jeune femme bien décidée à écrire sa propre histoire, à définir qui elle est et où elle va, et à ne pas prendre un « non » pour une réponse. Yes I Am Fabulous est le parfum d'une génération qui découvre l'ampleur de son ambition. Avec Yes I Am Fabulous, cette génération dévoile une facette de la féminité que Cacharel n'avait pas abordée jusqu'à présent : plus audacieuse, plus sensuelle, plus glamour et inattendue. Elle vit dans le « ici et maintenant ». Elle s'épanouit dans les expériences fortes et les sensations de chaque instant.

Un parfum aussi spontané que sensuel

Les trois parfums de la gamme Yes I Am partagent un accord qui en est la griffe. Le « crémeux épicé » est une alliance inédite de fragrances contrastées : un accord crémeux sensuel qui vient à la rencontre d'une cardamome affirmée et épicée.

Alors que le Yes I Am original représente la puissance et l'indépendance féminine et que le Yes I Am Pink de l'année dernière correspond à une personnalité plus ludique avec un accord crémeux floral, Yes I Am Fabulous opte pour l'audace et la sensualité et est résolument sexy.

L'accord crémeux fruité intense accentue le message de féminité spontanée transmis par Yes I Am Fabulous.

La cardamome mentionnée plus haut est enveloppée dans une audacieuse concoction de mûre douce et de rhubarbe acidulée, relevée par du poivre rose. Les notes de cœur sont formées par un mélange séducteur de jasmin d'Arabie et de fleur de gingembre et sont rehaussées par de l'héliotrope pourpre. Enfin, la sensualité sophistiquée d'un accord de santal et de vanille trouve un contraste opportun dans un accord de lait de noisettes fraîches.

Le packaging de Yes I Am s'inspire du rouge à lèvres

Le packaging de Yes I Am s'inscrit dans le vocabulaire visuel du maquillage : il est calqué sur le rouge à lèvres, qui est peut-être le symbole le plus fort de la féminité par excellence. Il s'agit d'un flacon créé pour frapper la rétine. Il illustre clairement l'émancipation.

Le flacon d'inspiration art déco renvoie à des rouges à lèvres de très grande taille. Le verre fumé est finement matelassé, le bouchon du flacon est gravé du C de Cacharel, le col est doré. Alors que le verre foncé est souvent associé à la force masculine, Yes I Am se le réapproprie pour exprimer la puissance féminine.

Chacun des trois parfums a sa propre couleur signature : rouge pour Yes I Am, rose pour Yes I Am Pink et pour Yes I Am Fabulous, un violet brillant et fascinant.

Le parfum est présenté par Shay Mitchell, la voix d'une génération

Pour amplifier le message d'émancipation de Yes I Am, la nouvelle campagne met en vedette Shay Mitchell.

Shay Mitchell est une force créatrice dont les nombreux talents se déclinent dans ses activités d'actrice, de productrice, de femme d'affaires, d'auteure et d'influenceuse. Elle est surtout connue pour son rôle principal d'Emily Fields dans la série à succès PRETTY LITTLE LIARS de Freeform. La série s'est illustrée pour avoir battu sans relâche les records des épisodes les plus twittés de l'histoire de la télévision et pour avoir remporté chaque année les Teen Choice Awards. Shay Mitchell a été nominée dans la catégorie « meilleure actrice » aux Teen Choice Awards et aux People's Choice Awards.

Shay Mitchell joue actuellement dans la nouvelle série comique de Hulu, DOLLFACE, aux côtés de Kat Dennings et Brenda Song. Elle a également joué dans la série Netflix produite par Greg Berlanti, YOU, aux côtés de Penn Badgley.

Shay Mitchell est unique en son genre car elle a su s'imposer comme une force motrice dans la nouvelle ère des médias sociaux, non seulement en pouvant se targuer d'un nombre impressionnant d'abonnés sur les médias sociaux, mais aussi en produisant une chaîne YouTube consacrée au style de vie et en créant des lignes de vêtements et de bijoux. Elle est la cofondatrice et la directrice artistique de BÉIS, une marque tendance pour les gens qui aiment bouger, inspirée par sa passion pour les voyages.

Ayant plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube et près de 26 millions d'inscrits sur Instagram - affectueusement appelé(e)s les « Mitchies » - Shay est une présence influente sur les réseaux sociaux et une icône de la génération Z. Elle est l'une des 100 personnes les plus influentes au monde.

La sororité mondiale Yes I Am

Réalisé par l'artiste et réalisateur français So Me, le nouveau spot Yes I Am véhicule un message positif sur l'émancipation des femmes. Il met en vedette Shay Mitchell et sa sororité mondiale de jeunes femmes indépendantes : Mademoiselle Gloria (@gloria_nbr), une influence française de premier plan, admirée pour son point de vue assumé sur le positivisme corporel ; Rachel Tee-Tyler (@rachelteetyler), une diplômée australo-philippine en psychologie et en études du genre qui est devenue célèbre en tant que blogueuse spécialisée en style de rue ; Marta Lozano (@martalozanop), fan inconditionnelle du maquillage et grande influenceuse espagnole, sans oublier Cajsa Wessberg (@cajsawessberg), illustratrice et mannequin, la plus grande rebelle en termes de beauté en Suède, selon Vogue.

So Me a dirigé des vidéos pour Kanye West, Kid Cudi, Justice et MGMT. Il est le directeur artistique du label de musique culte Ed Banger Records et le principal créateur du label de streetwear parisien branché Club 75. La bande sonore met en scène Norman - Feelin' Good.

À propos de Cacharel Parfums

Synonyme de jeunesse et de liberté depuis 1978, les parfums Cacharel accompagnent olfactivement les différentes étapes de la vie d'une jeune femme.

Dans la lignée des légendes que sont Anaïs Anaïs - premier parfum féminin de la marque - et Amor Amor - déclaration de premier amour - Cacharel Parfums mise sur l'indépendance de la jeunesse avec la collection Yes I Am.

https://www.cacharel-parfums.com

Pour en savoir plus sur la marque, sa campagne et ses produits :

@cacharelparfums

#POWERISYOURS

Power is Yours, Share Your Color (Le pouvoir est à vous, partagez votre couleur)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090884/Cacharel_Parfums_Shay_Mitchell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090883/Cacharel_Parfums_Logo.jpg

Related Links

https://www.cacharel-parfums.com



SOURCE Cacharel Parfums