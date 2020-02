Cacharel Parfums lanza 'Yes I Am Fabulous'

Una colección de 3 fragancias, 3 aromas, 3 colores que celebra la generación actual de mujeres jóvenes empoderadas: diversas, abiertas y decididas a conseguir lo que quieren y merecen, mientras que felizmente se obsesionan con las celebridades o comparten las últimas tendencias en maquillaje. Una verdadera misión de marca para empoderar a las jóvenes para que expresen su identidad, su independencia, su singularidad. Cada una de ellas ahora puede elegir su color para reclamar una faceta de su personalidad: la chica del poder con Yes I Am (Rojo), la chica fresca con Yes I Am (Rosa), o la inesperada con el nuevo Yes I Am Fabulous (Púrpura).

Yes I Am lleva su hashtag #POWERISYOURS con orgullo.

La gama se hace eco de los desafíos que impulsan a estas jóvenes. Hiperconectadas, independientes, audaces y sin disculpas, ya no ven la belleza como una imposición, sino como un potenciador de la confianza. Su enfoque de la feminidad sirve para satisfacer sus propios deseos, en lugar de los de los demás; están rompiendo el código y trayendo nuevos mensajes de feminidad: ¡reclamando la independencia de las mujeres!

¿Eres fabulosa? Yes I Am

Tras Yes I Am y Yes I Am Pink viene la iteración más audaz y extrov rtida de la fragancia hasta la fecha: Yes I Am Fabulous .

Una declaración de empoderamiento, para una joven, dispuesta a escribir su propia historia, definir quién es y a dónde va, y no aceptar un no como respuesta. Yes I Am Fabulous es la fragancia para una generación que descubre el alcance de su ambición. Con Yes I Am Fabulous, revela una faceta de feminidad que hasta ahora no había sido cubierta por Cacharel: más audaz, más sensual, más glamurosa e inesperada. Ella vive en el aquí y ahora; prospera en las emociones y sensaciones de cada momento.

Una fragancia tan sincera como sensual

Las 3 fragancias Yes I Am comparten un acuerdo de firma. El 'Spicy Cremoso' es una combinación nunca antes vista de aromas contrastantes: un sensual acorde cremoso frente a un cardamomo potente y picante.

Mientras que el Yes I Am original representa el poder femenino y la independencia y el Yes I Am Pink del año pasado corresponde a un personaje más juguetón con un acuerdo floral cremoso, Yes I Am Fabulous abraza la audacia y la sensualidad — es furiosamente sexy.

El intenso acorde afrutado cremoso acentúa el mensaje de Yes I Am Fabulous de feminidad sincera.

El cardamomo antes mencionado está envuelto en un audaz brebaje de mora suave y rhubarb picante, y amplificado con pimienta rosa. En el corazón, una seductora mezcla de jazmín sambac y flor de jengibre recibe un impulso adictivo por heliotropo púrpura. Por último, la sofisticada sensualidad de un acorde de sándalo y vainilla encuentra un contraste apropiado en un acorde de leche fresca de avellana.

Embalaje de Yes I Am inspirado en un lápiz de labios

El embalaje de Yes I Am imita el vocabulario visual del maquillaje: está modelado después del lápiz labial, tal vez el símbolo más poderoso de la feminidad de su propiedad. Es una botella creada para el impacto. Una manifestación de empoderamiento.

La botella inspirada en art deco trae a la mente labiales de gran tamaño. El vidrio ahumado está intrincadamente acolchado, la tapa de pulverización grabada con la C de Cacharel, el collar dorado. Mientras que el vidrio oscuro se asocia a menudo con la fuerza masculina, Yes I Am lo hace propio para expresar el poder femenino.

Cada una de las tres fragancias viene con su propio color característico: rojo para Yes I Am, rosa para Yes I Am Pink, como para Yes I Am Fabulous, un púrpura cautivador y brillante.

Presentando a Shay Mitchell, la voz de la Generación A

Amplificando el mensaje de empoderamiento de Yes I Am, la nueva campaña está protagonizada por Shay Mitchell.

Shay Mitchell es una fuerza creativa multitalentosa como actriz, productora, empresaria, autora e influencer. Ella es más reconocible por su papel principal como Emily Fields en la exitosa serie de Freeform PRETTY LITTLE LIARS. El programa fue conocido por romper continuamente récords para los episodios más tuiteados en la historia de la televisión y ganó anualmente en los Teen Choice Awards. Mitchell fue nominada a Mejor Actriz en The Teen Choice y People's Choice Awards.

Mitchell actualmente protagoniza la nueva serie de comedia de Hulu DOLLFACE junto a Kat Dennings y Brenda Song. También protagonizó la serie para Netflix de Greg Berlanti, YOU, junto a Penn Badgley.

Mitchell está en una liga propia al establecerse como una fuerza líder en la nueva era de las redes sociales, no sólo presumiendo de un impresionante seguimiento en las redes sociales, sino también produciendo un canal de estilo de vida de YouTube y creando líneas de ropa y joyería. Ella es la cofundadora y directora creativa de BÉIS, una marca de estilo de vida en movimiento inspirada en su pasión por los viajes.

Con más de 4 millones de suscriptores de YouTube y cerca de 26 millones de seguidores en Instagram, llamados amigablemente los Mitchies, Shay es una presencia influyente en las redes sociales y un aclamado icono de Gen Z. Es una de las 100 mejores influencers del mundo.

Hermandad global de Yes I Am

Dirigida por la artista y directora francesa So Me, la nueva película Yes I Am comunica un mensaje positivo de empoderamiento femenino. Está protagonizada por Shay Mitchell y su hermandad global de mujeres jóvenes independientes: Mademoiselle Gloria (@gloria_nbr), una destacada influencer francesa admirada por su orgullosa postura sobre el positivismo corporal; Rachel Tee-Tyler (@rachelteetyler), una filipina-australiana graduada en psicología que encontró la fama como una bloguera de estilo callejero; la top influencer española y fanática del maquillaje Marta Lozano (@martalozanop); y la ilustradora y modelo Cajsa Wessberg (@cajsawessberg), la rebelde de la belleza más grande de Suecia, según Vogue.

So Me ha dirigido vídeos para Kanye West, Kid Cudi, Justice y MGMT, es la directora artística del sello de música de culto Ed Banger Records y la diseñadora principal del sello de moda de ropa de calle de París Club 75. La banda sonora incluye Norman – Feelin' Good.

Acerca de Cacharel Parfums

Sinónimo de juventud y libertad desde 1978, las fragancias Cacharel son las compañeras olfativas de las diversas fases de la vida de una joven.

Siguiendo las leyendas que son Anaïs Anaïs, el primer perfume de una niña, y Amor Amor, una declaración de primer amor, Cacharel Parfums abraza la independencia juvenil con la colección Yes I Am.

https://www.cacharel-parfums.com

Para saber más sobre la marca, su campaña y sus productos:

@cacharelparfums

#POWERISYOURS

El Poder es Tuyo, Comparte tu Color

