Cactus Custody™ de Matrixport annonce un partenariat avec Trovio Group

Cactus Custody™ fournira à Trovio Group des services de garde de qualité institutionnelle pour les actifs numériques avec un accès DeFi inégalé

SINGAPOUR, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui que Cactus Custody™ , son dépositaire institutionnel qualifié, soutient désormais Trovio Group, le gestionnaire d'actifs hybride et architecte de solutions technologiques de premier plan dans la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre de ce partenariat, Trovio Group tirera parti d'une connectivité DeFi inégalée et de solutions d'entreposage à chaud et à froid de premier plan avec des modules de sécurité matérielle de niveau supérieur (FIPS 140-2 niveau 3 ou supérieur). Cactus Custody™ fournira également des pistes de vérification et de gestion cryptographiques de qualité institutionnelle.

Thomas Barton, directeur d'exploitation de Trovio Group, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Cactus Custody™ pour ses services de garde institutionnels. Alors que notre offre de produits DeFi continue de croître, il est impératif que nous travaillions avec des fournisseurs de premier plan qui, au bout du compte, peuvent offrir la meilleure sécurité et la meilleure gestion des risques. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Cactus Custody™ dans le cadre d'une gamme de solutions de garde pour nous assurer que Trovio Group a accès à des produits de sécurité et de pointe de qualité institutionnelle. »

Cactus Custody™ offre une connectivité DeFi inégalée grâce à l'intégration avec MetaMask Institutional (MMI). Sa fonction de connexion DeFi prend en charge plus de 12 chaînes EVM ; Ethereum, EthereumPOW, EthereumFair, Optimism, Arbitrum, BNB, Polygon, Avax C-chain, Fantom, Klaytn, SmartBCH, Heco et prendra en charge un plus grand nombre d'actifs à l'avenir.

Justin Buitendam, responsable des ventes institutionnelles chez Matrixport, a déclaré : « Nous sommes ravis de fournir à Trovio Group nos services de dépositaire, offrant un équilibre optimal entre la sécurité, les contrôles des risques opérationnels et la liquidité des actifs. La confiance de Trovio Group dans nos solutions de garde témoigne de nos normes de service élevées pour les institutions et nous continuerons d'améliorer l'accès institutionnel au monde de DeFi et de Web3. »

Avec plus de 200 clients institutionnels, Cactus Custody™ prend en charge actuellement plus de 100 actifs numériques importants avec un nombre sans précédent de fonctions de jetons ERC-20 personnalisées et NFT sur plus de 26 chaînes. La société a récemment obtenu une couverture d'assurance de 50 millions de dollars américains pour l'entreposage frigorifique , protégeant ainsi les actifs numériques contre la collusion entre employés, le vol par des tiers, et la perte ou l'endommagement de clés privées.

À propos de Trovio Group

Trovio Group est le gestionnaire d'actifs hybride et l'architecte de solutions technologiques de la région Asie-Pacifique. Fondée en 2017, Trovio Group réinvente les marchés et infrastructures existants ainsi que le paysage économique mondial. L'évolution du commerce par la numérisation, la saisie des données et la décentralisation met au défi de multiples industries, créant des opportunités pour les investisseurs, les dirigeants et les parties prenantes. Trovio a des bureaux à Amsterdam, aux Bahamas, à Singapour et à Sydney. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web trovio.io .

À propos de Cactus Custody™

Cactus Custody™ est un conservateur qualifié et une société de fiducie de Hong Kong qui répond à l'exigence de réserve de capital et agit dans le respect des directives réglementaires et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Pour en savoir plus sur nos solutions, consultez le site : https://www.mycactus.com/en.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage de pointe, Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 800 institutions en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927793/CactusTrovio__1__ID_ec7902fe2b5d.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport