Cactus Custody™ van Matrixport kondigt partnerschap aan met Trovio Group

SINGAPORE, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft vandaag aangekondigd dat Cactus Custody™ , zijn gekwalificeerde institutionele bewaarder, nu de Trovio Group ondersteunt, de toonaangevende hybride activabeheerder en architect van technologieoplossingen in de regio Azië-Pacific.

Door het partnerschap zal Trovio Group profiteren van ongeëvenaarde DeFi-connectiviteit en toonaangevende warme en koude opslagoplossingen met hardwarebeveiligingsmodules van het hoogste niveau (FIPS 140-2 Niveau 3 of hoger). Cactus Custody™ zal ook crypto-beheer van institutionele kwaliteit en audittrajecten bieden.

Thomas Barton, Chief Operating Officer van Trovio Group: "Wij zijn verheugd om met Cactus Custody™ samen te werken aan hun institutionele opslagdiensten. Aangezien ons DeFi-productaanbod blijft groeien, is het noodzakelijk dat we samenwerken met toonaangevende providers die uiteindelijk de beste beveiliging en het beste risicobeheer kunnen bieden. We kijken uit naar de samenwerking met Cactus Custody™ voor een reeks bewaaroplossingen om ervoor te zorgen dat Trovio Group toegang heeft tot institutionele beveiliging en geavanceerde producten."

Cactus Custody™ is trots op zijn ongeëvenaarde DeFi-connectiviteit die gebaseerd is op de integratie met MetaMask Institutional (MMI). De DeFi connect-functie ondersteunt 12+ EVM-ketens; Ethereum, EthereumPOW, EthereumFair, Optimism, Arbitrum, BNB, Polygon, Avax C-chain, Fantom, Klaytn, SmartBCH, Heco en zal in de toekomst meer activa ondersteunen.

Justin Buitendam, Hoofd institutionele verkopen van Matrixport: "Wij zijn verheugd Trovio Group onze diensten als bewaarder te kunnen aanbieden, met een optimale balans tussen veiligheid, controle op operationele risico's en liquiditeit van activa. Het vertrouwen van Trovio Group in onze opslagoplossingen is een bewijs van ons hoge niveau van dienstverlening aan instellingen en we zullen de institutionele toegang tot de wereld van DeFi en Web3 blijven verbeteren."

Met meer dan 200+ institutionele klanten ondersteunt Cactus Custody™ momenteel 100+ grote digitale activa met een ongekend aantal aangepaste ERC-20-tokenfunctie & NFT op 26+ ketens. Het verzekerde onlangs USD 50M verzekering van koude opslag-dekking die digitale activa beschermt tegen samenspanning van werknemers, diefstal door derden en fysiek verlies of beschadiging van privésleutels.

Over Trovio Group

Trovio Group is de hybride activabeheerder en architect van technologieoplossingen van Azië-Pacific. De in 2017 opgerichte Trovio Group is bezig bestaande markten en infrastructuur en het wereldwijde economische landschap opnieuw vorm te geven. De evolutie van de handel door digitalisering, gegevensvastlegging en decentralisatie vormt een uitdaging voor meerdere industrieën en creëert kansen voor investeerders, leiders en belanghebbenden. Trovio heeft kantoren in Amsterdam, de Bahama's, Singapore en Sydney. Ga voor meer informatie naar trovio.io .

Over Cactus Custody™

Cactus Custody is een gekwalificeerde bewaarder en een Hong Kong Trust Company die voldoet aan de kapitaalreservevereiste en handelt volgens de wet en de richtlijnen van de AML. Ga voor meer informatie over onze oplossingen naar https://www.mycactus.com/en

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosysteem voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en activabeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com .

