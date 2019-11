CAE formera plus de 1000 nouveaux pilotes pour easyJet dans le cadre d'une entente de formation des élèves-pilotes

CAE choisie pour entrainer les élèves-pilotes d'easyJet dans le cadre d'un programme de licence de pilote en équipage multiple (MPL)

Les candidatures sont maintenant acceptées pour le nouveau Programme de formation des pilotes Generation easyJet cae.com/easyjet

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) — CAE a signé une entente de formation à long terme exclusive avec easyJet pour former 1000 élèves-pilotes de la compagnie aérienne dans le cadre d'un programme de licence de pilote en équipage multiple (MPL). CAE fournira aussi la formation pour la qualification de type sur Airbus A320 et placera les diplômés ayant obtenu leur licence de pilote de ligne (ATPL) intégrée avec easyJet.

« Ce partenariat est un appui retentissant du leadership de CAE au sein de l'industrie de la formation des pilotes — de la création des pilotes, à la formation périodique, au placement des pilotes », affirme Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile de CAE. « CAE recrutera, évaluera et formera plus de 1000 aspirants pilotes par le lancement du nouveau Programme de formation des pilotes Generation easyJet, un parcours d'apprentissage destiné au perfectionnement et à l'acquisition de compétences des élèves-pilotes, dans le but qu'ils deviennent pilotes d'easyJet. À CAE, nous entrainons mieux et plus efficacement les pilotes grâce à des programmes comme celui-ci et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour mettre en œuvre des solutions innovantes et de première qualité pour répondre au besoin crucial de pilotes en Europe et partout dans le monde. »

« Nous sommes ravis de choisir CAE comme partenaire de choix pour la formation de nos pilotes », affirme David Morgan, chef de l'exploitation par intérim à easyJet. « Le professionnalisme et le niveau de compétence de nos pilotes sont en partie dus à notre investissement dans la formation et dans les technologies qui nous sont fournies par des partenaires de confiance comme CAE. La sécurité est la principale priorité d'easyJet et nous sommes fiers d'être reconnus mondialement pour notre respect des normes les plus élevées en ce qui a trait à la formation des pilotes et à la sécurité. »

Les élèves-pilotes sélectionnés commenceront le programme de formation MPL avec CAE en 2020 et une fois la formation complétée, les premiers diplômés deviendront copilotes d'easyJet avant la fin de 2021. Les aspirants pilotes qui prendront part au programme MPL d'easyJet suivront la formation au sol dans l'un des centres de formation du réseau européen de CAE, c'est-à-dire CAE Bruxelles, CAE Madrid, CAE Milan ou CAE Oxford.

Le programme de formation à la licence de pilote en équipage multiple (MPL) easyJet met en lumière les dernières innovations en matière de formation axée sur les compétences qui ont été mises en œuvre par CAE en partenariat avec easyJet. Le programme de formation intègre les procédures d'exploitation normalisées (SOP) et les stratégies de gestion des menaces et des erreurs d'easyJet. Le programme de formation à la licence de pilote en équipage multiple (MPL) sera le premier à intégrer la simulation du contrôle du trafic aérien dans les dispositifs de formation.

Le programme offrira une expérience de formation harmonieuse, de la formation au sol jusqu'à l'entrainement sur simulateur de vol. Les élèves-pilotes s'entraineront dans des appareils à postes de pilotage en verre et seront les premiers à effectuer leur entrainement sur le CAE 600XR, un dispositif d'entrainement au vol de nouvelle génération. Cette technologie innovante fournit le niveau de réalisme le plus élevé dans le marché actuel des dispositifs de formation à base fixe.

Les futurs pilotes d'easyJet s'entraineront également sur des simulateurs de vol à la fine pointe de la technologie, grâce à des dispositifs en mesure de répondre à la nouvelle réglementation de l'European Aviation Safety Agency (EASA) en matière de Formation sur la prévention et le rétablissement d'un aéronef en cas de perte de contrôle (UPRT).

Les élèves-pilotes prenant part au programme de formation MPL passeront trois fois plus de temps dans un simulateur Airbus 320 que lors de la formation de qualification de type traditionnelle. Le programme a été conçu ainsi afin que la formation offerte aux pilotes soit encore plus pertinente alors que les pilotes transitionnent entre la formation initiale et le vol de ligne.

Les phases élémentaire, intermédiaire et avancée de la formation MPL se dérouleront dans les nouveaux centres de formation de CAE Milan, CAE Manchester et CAE London Gatwick qui ont été inaugurés le mois dernier. Des zones ont été dédiées à la formation pour easyJet et les futurs pilotes s'entraineront aux côtés des pilotes easyJet chevronnés.

CAE fournit de l'équipement et des services de formation aux pilotes d'easyJet depuis 1995, en plus de former les pilotes professionnels dans l'ensemble de son réseau de formation. En 2010, easyJet a choisi CAE à titre de partenaire pour le lancement de son programme de licence de pilote en équipage multiple (MPL). À ce jour, CAE a entrainé et a permis à plus 1 200 pilotes d'obtenir leur licence grâce au programme de formation MPL d'easyJet, au programme intégré de licence de pilote de ligne, ainsi qu'au programme de formation à la qualification de type de la compagnie aérienne.

À propos d'easyJet

easyJet est une importante compagnie aérienne européenne offrant une combinaison unique et gagnante du meilleur réseau de liaisons entre les principaux aéroports d'Europe, avec de bons tarifs et un service convivial.

easyJet offre des vols pour les liaisons les plus populaires d'Europe plus qu'aucune autre compagnie aérienne. easyJet transporte plus de 100 millions de passagers par année, dont plus de 15 millions sont en voyage d'affaires. easyJet exploite plus de 331 avions sur plus de 1 036 liaisons desservant 161 aéroports dans 35 pays. Plus de 300 millions d'Européens vivent à moins d'une heure de route d'un aéroport desservi par easyJet, qui vise à être une entreprise socialement responsable qui emploie des gens dans le cadre de contrats locaux dans huit pays en Europe, en conformité totale aux lois nationales, et qui reconnaît leurs syndicats. La compagnie aérienne appuie un certain nombre d'organismes de bienfaisance locaux et a également conclu un partenariat avec l'UNICEF, qui lui a permis d'amasser plus de 13 M£ pour les enfants vulnérables depuis sa création en 2012. Elle accorde une grande importance à la durabilité. C'est pourquoi elle investit dans les technologies de pointe, veille à l'efficacité de son exploitation et s'assure que la majorité de ses places sont occupées. Ainsi, depuis 2000, easyJet a réduit de plus de 32 % les émissions de carbone pour chaque kilomètre parcouru par un passager et est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de 38 % d'ici 2022. L'innovation est inscrite dans l'ADN d'easyJet – depuis notre lancement il y a plus de 20 ans lorsque nous avons changé la manière dont les gens volent, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes une compagnie importante dans l'industrie dans le domaine numérique, le Web, l'ingénierie et les innovations opérationnelles visant à faciliter les déplacements et à les rendre plus abordables pour nos passagers.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entrainement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.www.cae.com

