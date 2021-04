Café Bustelo® concederá $125,000 como parte de la beca "Café Bustelo® El Café del Futuro" en reconocimiento a los estudiantes latinos y su compromiso con su educación y sus comunidades

"En Café Bustelo, celebramos a los jóvenes estudiantes latinos que se comprometen con el progreso y la educación", comentó Eduardo Merino, gerente sénior de Marca de Café Bustelo. "Nuestra sociedad enfrentó muchas dificultades el año pasado, y puede que priorizar la educación superior sea una dificultad aún mayor para un estudiante. Café Bustelo quiere brindarles apoyo durante ese esfuerzo. Estamos aquí para ayudar en lo que podamos".

"Nos enorgullece asociarnos con Café Bustelo para ofrecer las becas El Café del Futuro a estudiantes hispanos de todo el país que lo ameriten", señaló Antonio R. Flores, presidente y director ejecutivo de HACU. "Estas becas ofrecen un apoyo a los estudiantes y resaltan la importancia de la cultura latina, así como el rol fundamental que cumplen las familias y las comunidades en la motivación de los jóvenes para el logro de sus metas académicas".

Para obtener información completa y las bases de las becas, por favor, visite este enlace.

Los productos Café Bustelo están disponibles en importantes comercios minoristas de todo el país y vía online en CafeBustelo.com. Visite CafeBustelo.com para obtener más información o siga a @CafeBustelo en Instagram, Twitter y @CafeBusteloOfficial en Facebook.

Acerca de Café Bustelo

Nuestro delicioso café y sublime tradición en espresso nacieron en 1928. Desde entonces, no solo hemos estado orgullosos de nuestro intenso sabor de cuerpo completo, sino también de nuestra cultura única y acogedora. Puede preparar el café Café Bustelo por medio del método que prefiera. Está disponible en los formatos que desee, incluso en cápsulas K-Cup®.

Acerca de HACU

La Asociación Hispana de Universidades representa más de 500 institutos y universidades comprometidas con el éxito de la educación superior hispana en los Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica, España y en distritos escolares a través de los Estados Unidos. La sede central de la asociación se ubica en San Antonio, Texas, y cuenta con oficinas regionales en Washington, D.C., y Sacramento, California. HACU es la única asociación nacional que representa a las Instituciones de Servicios para Hispanos (HSI) existentes y emergentes. Para obtener más información, visite hacu.net o siga a @HACUnews en Twitter, Facebook o Instagram.

Acerca de IN THE HEIGHTS

In the Heights fusiona la música y las letras cinéticas de Lin-Manuel Miranda con el talento narrativo vivaz y auténtico del director Jon M. Chu para reflejar un mundo muy distintivo y arraigado, pero universal en su experiencia, donde las calles están hechas de música y los sueños pequeños se hacen grandes. La producción es protagonizada por Anthony Ramos, Corey Hawkins, la cantautora Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco y Jimmy Smits.

Chu dirigió la película a partir de un libreto de Quiara Alegría Hudes, que se basa en la obra de teatro musical, música y letra de Lin-Manuel Miranda, en el libro de Quiara Alegría Hudes y en el concepto de Miranda. Miranda, Hudes, Scott Sanders, Anthony Bregman y Mara Jacobs produjeron la cinta con la colaboración de David Nicksay y Kevin McCormick como productores ejecutivos. Warner Bros. Pictures presenta una producción de 5000 Broadway / Barrio Grrrl! / Likely Story / SGS Pictures; una película de Jon M. Chu, In the Heights. Programada para estrenarse el 11 de junio de 2021 en cines y HBO Max, la película será distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures. Estará disponible por HBO Max durante 31 días desde el estreno en los cines. La producción está calificada como PG-13 debido a ciertas expresiones de lenguaje y referencias sugerentes. www.intheheights-movie.com

K-Cup es una marca registrada de Keurig Green Mountain, Inc., utilizada con autorización.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1490635/Josefina_Baltazar.jpg

FUENTE Cafe Bustelo

Related Links

https://www.cafebustelo.com



SOURCE Cafe Bustelo