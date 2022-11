CAI établit une division de datacenters

Josh Hoops est nommé vice-président en charge des datacenters

INDIANAPOLIS, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CAI , une société de conseil mondiale qui fournit des services de conseil technique, opérationnel et de gestion de projet aux industries des sciences de la vie, à l'industrie des datacenters et à celle de fabrication de processus, a annoncé aujourd'hui la constitution d'une division dédiée aux datacenters qui sera dirigée par Josh Hoops.

« Je suis honoré de diriger les activités des datacenters de CAI à l'avenir. Nous avons une équipe incroyable de professionnels chevronnés qui continueront de soutenir nos clients pour favoriser la préparation opérationnelle dans les datacenters partout dans le monde. En fournissant des solutions intégrées depuis le lancement de projet jusqu'aux opérations et à la maintenance, nos équipes ont réussi à fournir des milliers de mégawatts de capacité de datacenters. J'ai hâte de diriger notre équipe, de favoriser la croissance et de maintenir l'excellence dans la réalisation de projets alors que nous continuons d'offrir de la valeur à nos clients », a déclaré M. Hoops.

« Grâce à un palmarès impressionnant de réussites en matière d'inspection, de mise à l'essai et de démarrage d'installations dans de multiples industries, CAI transforme ses services de datacenters en une division commerciale autonome. Ce changement élargit nos services de datacenters à l'ensemble du cycle de vie de l'installation, offrant ainsi une valeur ajoutée à nos clients de datacenters. Nous savons que notre approche unique de l'industrie raccourcit le temps nécessaire pour atteindre l'état de préparation opérationnelle et réduit le coût total de possession de ces installations stratégiques. J'ai hâte de travailler avec Josh Hoops pour créer de la valeur pour nos clients et nos employés propriétaires », a déclaré Mike Martin, PDG.

M. Hoops, le nouveau vice-président pour les datacenters de CAI, est prêt à diriger ces équipes afin de favoriser l'excellence dans la préparation opérationnelle des installations stratégiques dans le monde entier. Expert en gestion des opérations, il a acquis de l'expérience dans de nombreux secteurs en améliorant divers aspects fondamentaux et complexes de l'efficience et de l'efficacité organisationnelles.

M. Hoops a plus de 30 ans d'expérience en gestion et en opérations dans la Marine des États-Unis, où il a servi en tant qu'officier sous-marinier. Il a également été gestionnaire des biens, responsable de la mise en service des bâtiments et consultant en gestion. Il a occupé plusieurs postes opérationnels et de direction, supervisant jusqu'à 1 200 employés, notamment dans le cadre des opérations et de la maintenance, de la sécurité, de la qualification personnelle et du perfectionnement professionnel. M. Hoops est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université de Floride du Nord et d'un MBA en gestion de projet de l'Université Columbia Southern University. Lorsqu'il était à CAI, en tant que directeur mondial en charge de la gestion de programmes et de projets, il a supervisé de grands projets d'immobilisations dans de multiples industries à travers le monde, offrant de la valeur aux clients et aux employés propriétaires de CAI.

À PROPOS DE CAI

CAI a fourni près d'un milliard de dollars de services à des centaines de clients pour des milliers de projets dans le monde entier. Avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Inde, en Irlande, en Italie, en Chine et à Singapour, nous avons constitué une équipe internationale de plus de 850 professionnels qui fournissent un soutien local à partir d'une entreprise mondiale. Nos services intégrés d'ingénierie, techniques et de conseil de qualité sont conçus pour fournir des installations critiques avec un haut niveau de performance et de fiabilité. Lorsque l'état de préparation opérationnelle et le démarrage sont essentiels, CAI répond à des normes plus élevées. www.cagents.com

