Caimeiju地产与领先地产交易技术平台Side战略结盟

“与Side的合作让Caimeiju Realty开始了这一激动人心的新篇章，”Caimeiju Realty的创始人Jeff Toth说。“我们的品牌建立在我们能够突破各种障碍，为不断增长的中国客户群体提供定制的服务。”美国和中国之间出现的新障碍正在变得复杂起来，对大多数地产公司来说都是一种挑战；尽管如此，在华人社区，买卖双方之间的在境内市场交易仍处于历史的高位。Caimeiju Realty与Side的合作关系在应对这个非常巨大而且经常被忽视的市场中具有明显的竞争优势。”

在过去的十年中,CAIMEIJU采美居在为许许多多价值数百万美元的全球豪华地产提供了有效市场广告价值， 为海外难以捉摸的中国市场提供了创新的技术和解决方案。在这新的篇章中，采美居地产将巩固其自身不断发展的同时，处于跨文化房地产市场的前沿地位。

“我们非常激动, CAIMEIJU采美居已经与Side 地产联合起来，共同加速他们的业务发展,” Guy Gal，Side首席执行官说。“Side很自豪能在简化亚裔美国人的购房和销售过程中发挥作用，并为传统上得不到充分服务的房地产专业人士创造公平的竞争环境。”

Side由经验丰富的行业专业人士和世界一流的网络技术工程师带领，他们开发旨在提高每位经纪人销售力和增强客户在先进技术方面的体验。坚信拥有住房是一项基本人权的基础上，Side的使命是通过为顶级的房地产经纪人，团队和独立地产代理商提供最优秀的系统，支持并以自己的经验来更好的服务，使得每个人有不同的经验和结果，最终来实现大家共同利益。

Caimeiju, Inc 简介

自2009年起，采美居为全球顶级代理商，房地产经纪人和开发商提供定制化的豪华营销 解决方案，主要面向快速增长的中国富裕购买者和投资者。更多信息，请访问www.caimeijurealty.com

Side 简介

Side将高绩效的代理商、团队和独立经纪公司转变为100%由地产经纪人拥有的成功企业和 高端品牌。Side专门与最好的地产经纪人合作，为他们提供专有技术和一流的技术团队的 支持，使他们能够提高销售产量，发展更多业务，专注于为客户服务。公司总部设在旧金山。更多信息，请访问www.sideinc.com

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