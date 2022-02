CAIXA alcança os 3 maiores resultados em seus 161 anos de história: R$ 51,5 bilhões de lucro em 3 anos

Lucro Líquido de R$ 17,3 bilhões em 2021, aumento de 31,1% comparado a 2020

BRASÍLIA, Brazil, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ("CAIXA"), o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do quarto trimestre (4T21).

Destaques do PERÍODO:

I. Extinção da CAIXAPAR em linha com o planejamento estratégico da CAIXA, encerrando participações onerosas e incompatíveis com seus objetivos.

II. R$ 1,3 trilhão em benefícios sociais continuados e emergenciais pagos de 2019 a 2021

III. A CAIXA alcança os 3 maiores resultados dos 161 anos do banco, com R$ 51,5 bilhões de lucro em 3 anos

IV. Lucro Líquido de R$ 17,3 bilhões em 2021, aumento de 31,1% sobre 2020

V. Lucro Líquido de R$ 3,2 bilhões no 4T21, aumento de 0,3% sobre 3T21

VI. Saldo de R$ 867,6 bilhões na carteira de crédito total, crescimento de 10,2% em 12 meses

VII. Maior volume de contratação de crédito imobiliário da história da CAIXA, de R$ 140,6 bilhões, superior em 59,6% comparado a 2018 e 20,8% sobre 2020

VIII. Crescimento de 513,4% em contratações de crédito imobiliário SBPE na comparação entre 2021 e 2018, e 54,4% em relação a 2020, totalizando R$ 82,8 bilhões

IX. 3ª maior carteira de Agro do país, com aumento de 102,9% no volume de contratações, quando comparado a 2020, com R$ 15,5 bilhões contratados

X. Em menos de 2 anos a CAIXA passou do 8º para o 3º lugar entre as 10 maiores instituições financeiras no segmento Agro, em Nov/21

XI. Margem financeira de R$ 45,8 bilhões em 2021, aumento de 15,3% sobre 2020

XII. Índice de Basileia de 19,3% no 4T21 e capital de nível 1 de 15,1%, aumento de 1,7 p.p. e 2,6 p.p. respectivamente, em 12 meses

XIII. ROE contábil totalizou 16,9%, crescimento de 1,7 p.p. em 12 meses

XIV. ROE recorrente totalizou 12,2%, crescimento de 1,6 p.p. em 12 meses

XV. Devolução de imóveis e renegociação dos aluguéis atualizados a Valor Presente Líquido representa uma economia de R$ 10,4 bilhões, considerando a perpetuidade dos contratos

XVI. 8,7% de crescimento no saldo MPE em 12 meses, atingindo R$ 51,7 bilhões

