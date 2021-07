CAIXA Cartões anuncia a primeira transação com a Maquininha CAIXA Pagamentos

SÃO PAULO, 5 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A CAIXA Cartões, subsidiária integral de meios de pagamentos da CAIXA, realizou hoje (05/07) a primeira transação com a Maquininha CAIXA Pagamentos, dando assim início oficial às vendas e operação das "maquininhas" em sociedade com a empresa Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV).

Até agosto deste ano, as "maquininhas" da CAIXA Cartões já estarão disponíveis em toda rede da CAIXA, a maior plataforma de distribuição de produtos financeiros do Brasil. Presente em 99% dos municípios, a rede conta com 4.160 agências e postos de atendimento, 8.848 correspondentes bancários exclusivos, 13.142 unidades lotéricas.

Em abril de 2021, a CAIXA Cartões estabeleceu parceria estratégica comercial com a Fiserv, líder global em pagamentos e serviços financeiros, para oferta de soluções de pagamentos (adquirência) aos clientes da CAIXA pelos próximos 20 anos, com exclusividade.

O objetivo da parceria é alcançar participação relevante no setor, unindo o banco que possui a maior capilaridade do País a uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, com foco em tecnologia, inovação e portfólio de produtos e serviços que atenda às necessidades das empresas e empreendedores brasileiros.

A CAIXA Cartões foi constituída para ser o ecossistema de meios de pagamento do Conglomerado CAIXA, com atuação em diversas verticais de negócio, fomentando a transversalidade necessária à sua essência de holding mista e reforçando a visão sistêmica como competência crítica da Companhia para geração de valor agregado, de forma a potencializar oportunidades para gerar sinergia de resultado, aproveitando as forças da marca, base de clientes e balcão CAIXA.

Tendo como alavancas o fechamento de parcerias, estruturação das principais linhas de negócio e sinergia com produtos já existentes no portfólio da CAIXA, aliados à força de vendas do seu balcão, percebe-se grande potencial a ser explorado pela Companhia.

FONTE CAIXA Cartoes Holding S.A.

