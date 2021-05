Caixa Cartões anuncia nova companhia para o segmento de pré-pagos

Acordo estratégico com a VR Benefícios e FLEETCOR irá compor a CAIXA Cartões Pré-pagos S.A.

BRASÍLIA, Brazil, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A CAIXA Cartões, subsidiária integral de meios de pagamentos da CAIXA, assinou hoje (10/05) acordo para criação de uma nova companhia – a CAIXA Cartões Pré-pagos S.A. As empresas VR Benefícios e FLEETCOR foram selecionadas no processo competitivo para atuação no mercado de pré-pagos.

O acordo prevê que a nova companhia oferte com exclusividade cartões pré-pagos no Balcão CAIXA com uso da marca pelos próximos 20 anos. Para tanto, no fechamento da operação a VR-FLEETCOR subscreverá aumento de capital na CAIXA Cartões Pré-Pagos no valor total de R$420 milhões, dos quais R$400 milhões serão repassados à CAIXA, nos termos da outorga por ela concedida (upfront).

"Em menos de três semanas, a CAIXA celebra três novos negócios que fortalecem ainda mais o banco e impactam positivamente toda a sociedade", afirma o Presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, se referindo também ao acordo comercial com a Fiserv para adquirência e ao IPO da Caixa Seguridade. "Ganham os clientes, que vão ter mais opções de serviços com melhores condições; ganham a sociedade e os investidores, que vão contar com uma empresa mais rentável e inovadora".

"Essa parceria marca o início da atuação da CAIXA Cartões em um segmento de franco crescimento, aliando as forças de marca e balcão CAIXA à expertise e tecnologia de parceiros que são referência em pré-pagos", afirma Julio Volpp, CEO da CAIXA Cartões.

A parceria estratégica tem o objetivo de fortalecer a atuação do conglomerado CAIXA no mercado de meios de pagamento eletrônicos, ampliando o portfólio de soluções em pré-pagos, que incluem: vales refeição e alimentação; auxílio alimentação; cartão-combustível; frete; gestão de despesas; carga única; gestão de vale transporte e "tags" de pagamento automático.

O processo de seleção foi iniciado em fevereiro de 2020 pela CAIXA Cartões. A VR Benefícios é pioneira no segmento de benefícios ao trabalhador e sinônimo das categorias vale-refeição e vale-alimentação no país. Já a FLEETCOR é líder em soluções de pagamento corporativo, com atuação em quatro continentes. No Brasil, é reconhecida pelas subsidiárias Sem Parar, CTF Technologies e VB Serviços.

A conclusão desta transação depende da aprovação prévia de órgãos reguladores. Mais informações podem ser acessadas em https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-cartoes/fr-cch-selecao-pre-pago-11-mai2021-port.pdf.

CONTATO: Relações com Imprensa | (61) 3206-1056 | [email protected]

FONTE CAIXA Cartoes Holding S.A.

