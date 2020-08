CAIXA já pagou 95,5 milhões de pessoas, entregando R$ 202,8 bilhões de Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS e BEm. Brazil - Português English

Lucro Líquido alcançou R$ 2,6 bilhões no 2T20 e R$ 5,6 bilhões no 1º semestre do ano.