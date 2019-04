Cal/OSHA sanciona a dos empleadores después de que un trabajador temporal murió aplastado en el condado de Tehama

REDDING, California, 18 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cal/OSHA ha multado a un empleador agrícola y a un contratista de trabajo agrícola más de $100,000 combinados en penalidades propuestas después de que un trabajador murió aplastado por un volquete de contenedores en una instalación de procesamiento y empaque de nueces en el condado de Tehama.

El 6 de octubre de 2018, operadores de montacarga en Crain Walnut Shelling en Los Molinos estaban llenando contenedores con nueces, que después se echaban en un depósito para su procesamiento. A un trabajador temporal de Cal North Farm Labor, Inc. le ordenaron limpiar el área alrededor del equipo. El trabajador estaba debajo de un volquete de contenedores de 800 libras cuando el volquete vació su carga y automáticamente bajó al suelo, aplastando al trabajador.

La investigación de Cal/OSHA determinó que el empleador no evaluó los riesgos en el lugar de trabajo y que el trabajador no recibió capacitación de seguridad de Crain Walnut Shelling o de Cal North Farm Labor, Inc., con sede en Fresno, antes de ser asignado a limpiar concreto y maquinarias en la instalación de procesamiento de nueces.

"Trabajar cerca de partes móviles grandes de equipos y maquinaria puede ser mortal", dijo la directora de Cal/OSHA, Juliann Sum. "Los empleadores deben identificar y evaluar los riesgos y las condiciones inseguras en el lugar de trabajo y dar una capacitación eficaz a los empleados antes de que comiencen una nueva asignación laboral".

Los investigadores hallaron que Crain Walnut Shelling no verificó que el volquete de contenedores de nueces que diseñaron tuviera protecciones adecuadas en la máquina o procedimientos de cierre/etiquetado para proteger a los trabajadores que dan mantenimiento a la maquinaria. Crain tampoco suministró una herramienta de extensión para limpiar el área, lo cual habría minimizado considerablemente los posibles riesgos de ser aplastado. Cal/OSHA identificó cuatro violaciones graves y emitió cuatro sanciones con penalidades propuestas por un total de $67,500.

También se emitieron sanciones a Cal North Farm Labor, Inc. por no asegurarse de que los trabajadores estuvieran capacitados sobre los riesgos relacionados con limpiar y dar mantenimiento alrededor del volquete de contenedores. Cal/OSHA emitió dos sanciones clasificadas como graves, con penalidades propuestas de $33,750.

No establecer y seguir pasos para interrumpir la energía o bloquear el uso de equipos, también conocido como procedimientos de cierre/etiquetado, antes de limpiar o trabajar con una maquinaria puede causar lesiones graves o mortales en el lugar de trabajo. Cal/OSHA ofrece una herramienta electrónica para ayudar a los empleadores a cumplir las regulaciones de cierre/etiquetado y desarrollar un programa de seguridad efectivo.

Una violación grave se sanciona cuando existe una posibilidad realista de muerte o daño grave como consecuencia del peligro real creado por la violación. Las violaciones se clasifican como relacionadas con un accidente cuando la lesión, enfermedad o muerte es causada por la violación.

Cal/OSHA protege a los trabajadores de riesgos de salud y seguridad en el trabajo en casi todos los lugares de trabajo en California. La División de Servicios de Consulta de Cal/OSHA ofrece ayuda gratis y voluntaria a empleadores para mejorar sus programas de salud y seguridad. Los empleadores deben llamar al (800) 963-9424 para recibir ayuda de los Servicios de Consulta de Cal/OSHA.

Los empleados con preguntas o reclamos relacionados con el trabajo pueden llamar al Centro de atención telefónica del DIR en español o en inglés al 844-LABOR-DIR (844-522-6734). La línea de Información de los Trabajadores de California, 866-924-9757, provee información grabada en español y en inglés sobre una variedad de temas relacionados con el trabajo. Los reclamos también se pueden presentar confidencialmente en las oficinas de distrito de Cal/OSHA.

