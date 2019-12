Cała seria domowych inwerterowych pomp ciepła EVI PHNIX R32 trafi na rynki w Europie Wschodniej

Do końca listopada tego roku dostawy domowych pomp ciepła PHNIX w Europie Wschodniej wzrosły o ponad 40% w porównaniu do roku ubiegłego. Teraz firma PHNIX planuje wprowadzenie całej serii R32 w celu wspierania rozwoju rynkowego partnerów. Jab Fan dodał, że powstają plany także co do nowego, rocznego systemu oczyszczania powietrza PHNIX ERV.

O inwerterowej pompie ciepła EVI PHNIX R32

Pomyślnie stosowana w Europie Północnej. W ubiegłym roku seria inwerterowa EVI R32 firmy PHNIX znalazła pomyślne zastosowanie w Danii i Szwecji. W trakcie skandynawskiej zimy, kiedy temperatura spada nawet do -25°C, temperatura wody wypływającej z urządzenia PHNIX sięga 55°C. Użytkownicy potwierdzili, że PHNIX R32 to stabilne urządzenie, które dobrze się sprawdza w domowych zastosowaniach grzewczych.

Poziom ErP A++ +. Sięgając temperatury nawet do 60°C zgodnie z wynikami certyfikowanego laboratorium PHNIX, urządzenie sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym, klimakonwektorach wodnych, grzejnikach i systemach chłodzących oraz do grzania wody. Kiedy temperatura zbliża się do żądanej, urządzenie zmniejsza częstotliwość pracy, co prowadzi do oszczędności energii. Seria zdobyła odznaczenie klasy A+++ w rankingu ErP, co oznacza najwyższy poziom wydajności energetycznej na oznaczeniach energetycznych w Europie.

Nowy zdalny pilot PHNIX 4G-DTU. Nowy model PHNIX R32 HeroPlus z modułem 4G-DTU na płycie kontrolnej łączy się automatycznie z internetem przez sieć 4G. Wszystkie dane pompy grzewczej można przenieść do serwera w chmurze, a inżynierowie i użytkownicy mogą z łatwością kontrolować pompę i sprawdzać stan urządzenia.

O PHNIX

PHNIX to wiodący producent pomp ciepła w Chinach i międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach i rozwoju oraz produkcji pomp ciepła oraz rozwiązań wydajnych energetycznie. Niemal 50% produktów firmy PHNIX eksportowanych jest do Europy, Ameryki Północnej i na inne rynki zagraniczne. Dodatkowe informacje na temat firmy PHNIX i jej produktów można znaleźć na stronie www.phnix-e.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1038537/PHNIX_heat_pump.jpg

