Calastone começa operar maior comunidade de serviços financeiros do mundo em blockchain

A Calastone lançou com sucesso sua infraestrutura de mercado distribuído (DMI – Distributed Market Infrastructure ) habilitada por blockchain

) habilitada por A migração possibilita ao maior grupo de organizações de serviços financeiros se conectar e fazer transações em um ledger (livro-razão) distribuído ativo

(livro-razão) distribuído ativo Toda a rede global de fundos, com mais de 1.800 clientes de 41 países e territórios, migrou para a rede baseada em blockchain

A DMI habilita trading sem atritos, removendo custos, riscos e ineficiências operacionais

A Calastone, a maior rede global de transação de fundos, anunciou hoje a entrada em operação bem-sucedida de sua infraestrutura de mercado distribuído (DMI – Distributed Market Infrastructure) baseada em blockchain.

A tecnologia que sustenta a rede da Calastone migrou agora para a infraestrutura de mercado habilitada por blockchain. A migração da rede global da Calastone, com mais de 1.800 clientes de 41 mercados, é uma novidade mundial e representa a maior comunidade de organizações globais de serviços financeiros se conectando e fazendo transações através da tecnologia de ledger distribuído.

A menos de dois anos após o anúncio pela Calastone da conclusão da primeira fase de testes de viabilidade do uso da blockchain para desenvolver um mercado global comum para trading e liquidação de fundos, a DMI da empresa entra hoje em operação. Isso representa um passo importante na habilitação da digitalização e de trading sem atritos em uma escala global significativa. A Calastone destacou a escala do valor tangível que a DMI pode trazer para o setor, prevendo mais de £ 3,4 bilhões em economia por ano para o mercado mundial de fundos mútuos, conseguida através da mutualização tecnológica do modelo de distribuição.

Organizações de serviços financeiros de todo o mundo, de qualquer tamanho e escala, podem agora, através da DMI, acessar mercados globais de fundos inteiramente mutualizados, em que as operações de trading, liquidação e de serviço de fundos são conduzidas em tempo real. Isso vai exercer um papel fundamental na remoção dos crescentes custos, encargos operacionais e riscos inerentes ao atual modelo.

O diretor de Inovação da Calastone, Campbell Brierley, declarou:

"O desenvolvimento da DMI tem sido uma jornada gratificante de inovação e é incrivelmente estimulante ter concluído uma novidade mundial para o setor de serviços financeiros. Mais de 1.800 clientes, de 41 mercados, já estão fazendo transações na DMI, transformando a maneira com que as organizações de fundos interagem entre si".

"Através da infraestrutura de mercado habilitada por blockchain, todos os participantes do mundo de fundos podem trabalhar juntos, com perfeição, e conferir as atividades de trading em tempo real. Agora, as informações se propagam instantaneamente pelo mercado, uma mudança qualitativa em relação ao modelo fragmentado anterior. As firmas de serviços financeiros de todo o mundo podem, através da DMI, utilizar novos serviços, recursos aprimorados e novas oportunidades de investimento, permitindo a elas melhorar sua proposição para outra que será mais competitiva e valiosa a longo prazo".

Já no lançamento, a DMI resolve imediatamente diversos pontos essenciais de atrito, que são inteiramente automatizados e visíveis, porque todos os participantes estão conectados em uma infraestrutura comum. Isso também disponibiliza um novo serviço, o Sub-Register, que cria visualização e históricos compartilhados em tempo real dos registros entre os parceiros de trading, em qualquer ponto da cadeia de distribuição.

O presidente-executivo da Calastone, Julien Hammerson, disse:

"Desde nosso lançamento em 2008, nossa visão tem sido usar tecnologia inovadora para criar um mercado de fundos sem atritos e reduzir os custos gerais de trading para todos os participantes do mercado. Hoje, mais do que nunca, os investidores esperam maiores retornos, maior acesso e transparência, em uma época em que o setor de fundos sente o efeito das crescentes pressões dos custos".

"O lançamento da DMI hoje marca uma etapa importante para todo o setor de fundos, por criar um mercado global sem atritos para fundos. Por alavancar a última tecnologia, podemos fornecer à comunidade de gestão de investimentos as ferramentas que precisam para controlar riscos e custos, ao mesmo tempo que atendem as necessidades em evolução dos investidores".

Na preparação para entrar em operação, a Calastone se envolveu com uma comunidade de adotantes iniciais que têm acesso à tecnologia, incluindo a RBC Investor & Treasury Services, Bravura Solutions, Seven Investment Management, Multrees e Tilney Investment Management.

Sobre a Calastone

A Calastone é a maior rede global de transação de fundos, que conecta muitas das principais organizações financeiras do mundo. Nossa missão é tornar os fundos acessíveis a todos, por reduzir os atritos do custo de trading. Utilizamos soluções de tecnologia inteligente e colaboração do setor para reduzir riscos operacionais e aumentar a lucratividade dos clientes, através da digitalização e da automação.

Mais de 1.800 clientes, de 41 países e territórios, se beneficiam dos serviços da Calastone, que processa mais de 9 milhões de mensagens e £ 170 bilhões em transações por mês.

A Calastone tem sede em Londres e escritórios em Luxemburgo, Hong Kong, Taiwan, Cingapura e Sydney.

* A Calastone calculou as economias de custos potenciais, geradas pela mudança para a infraestrutura de mercado distribuído e mutualizado, usando dados de um estudo da Deloitte, o "Despesas dos fundos na Europa em uma encruzilhada; os benefícios de mutualizar os custos de distribuição", juntamente com dados do portfólio de produtos da empresa de investimentos de 2018 (2018 Investment Company Fact Book). O cálculo da Calastone foi aplicado a ativos de fundo mútuo sob gestão para o mercado global de fundos, excluindo os EUA.

