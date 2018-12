Calastone lança o primeiro mercado global de fundos movido por cadeia de blocos em maio de 2019

LONDRES, 3 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ --

Toda a rede global de transação de fundos da Calastone migrará para cadeia de blocos em maio de 2019

A primeira transição para cadeia de blocos do setor global de fundos – tornando os fundos mais acessíveis para todos os participantes do mercado e investidores de 40 mercados e mais de 1.700 organizações financeiras

A Infraestrutura de Mercado Distribuído (DMI - Distributed Market Infrastructure) da Calastone transformará a negociação de fundos mútuos, criando um mercado global de fundos melhor equipado para atender as necessidades das futuras gerações de investidores

A DMI tem o potencial de reduzir o custo global total da distribuição de fundos em até US$ 4,2 bilhões* anualmente

A Calastone, a rede global de transação de fundos, anunciou hoje que toda sua rede global de mais de 1.700 organizações financeiras, em 40 mercados de todo o mundo, migrará para cadeia de blocos em maio de 2019 através da nova Infraestrutura de Mercado Distribuído (DMI) da empresa.

A migração, a primeira em todo o mundo, conecta uma das maiores comunidades de finanças de todo o mundo usando a tecnologia de registros distribuídos, marcando um passo significativo para a digitalização do setor de fundos.

A DMI cria um mercado global de fundos, no qual os compradores e os vendedores podem se conectar e fazer transações. Ela cria um ecossistema dentro do qual a negociação, liquidação e distribuição de fundos são livres de atritos, eliminando os riscos e os custos sempre crescentes para os gestores de fundos e investidores, incorporados no sistema atual.

Ao mesmo tempo, as organizações podem aproveitar a tecnologia aberta na qual a DMI foi criada, a qual lhes permite inovar, se manter competitivas e oferecer novos serviços e oportunidades de investimentos mais adequadas para as necessidades em mudança e mais sofisticadas dos investidores modernos.

A Calastone acredita que o custo total global da distribuição de fundos poderia ser reduzido em até US$ 4,2 bilhões*, alcançado através da mutualização tecnológica dos processos de negociação e liquidação.

Campbell Brierley, executivo-chefe de inovação da Calastone, comentou:

"A DMI da Calastone transformará totalmente a negociação e distribuição de fundos e tem o potencial de alcançar valor significativo a longo prazo".

"Através da reunião de todas as relações comerciais, dentro de nossa infraestrutura compartilhada habilitada para cadeia de blocos, todos os participantes se beneficiam através da visualização em tempo real de cada registro e de forma eficaz, a partir de uma perspectiva de dados, de uma versão única da verdade. Isso alivia instantaneamente os pontos de atrito comuns que existem atualmente, incluindo áreas tais como reconciliação e liquidação, as quais são resolvidas automaticamente com todas as transações sendo realizadas no mesmo ambiente. Tornando a negociação livre de atritos acessível para todas as partes na cadeia de valor, estamos criando um ambiente que marca um ponto de inflexão para o futuro do setor de fundos, otimizado para atender as necessidades dos clientes e investidores a curto e a longo prazo".

O setor de fundos segue outros setores de serviços financeiros, ainda afetados por processos manuais, sistemas e tecnologias ultrapassados. Isto causou um alto custo de distribuição, o qual, por sua vez, impacta o investidor e a comercialização dos fundos, os quais, por si sós, competem com outras formas de investimento.

Isso resulta, na maior parte, da maneira tradicional pela qual os fundos são negociados, a qual é opaca, fragmentada e não contribui para o interesse dos investidores. Há fortes pressões para o setor se adaptar para atender as demandas dos investidores por mais agilidade, transparência e rendimento do capital.

A DMI trata disso diretamente, através da criação de uma plataforma que digitaliza a negociação, liquidação e distribuição de fundos, reunindo todos os participantes do mercado e fornecendo-lhes as ferramentas para inovar, crescer e se diferenciar. Os clientes que usarem a DMI poderão aproveitar os benefícios da tecnologia através de uma série de novos serviços e capacidades, diminuindo o risco e os custos e melhorando a experiência do investidor em todas as partes da cadeia de valor.

Stephen Leggett, executivo-chefe de operações da Calastone, comentou:

"Nosso compromisso com a inovação impulsiona nosso investimento contínuo em nossa tecnologia. A migração de nossa rede global de transações para a nova DMI será uma experiência perfeita para nossos clientes, os quais poderão, de forma rápida e fácil, aproveitar as vantagens que a tecnologia de registros distribuídos proporciona. Já estamos trabalhando com um número de clientes, os quais reconhecem a capacidade que a DMI pode oferecer imediatamente e a longo prazo".

Julien Hammerson, executivo-chefe da Calastone, comentou:

"O lançamento da nossa DMI marca um empolgante passo para a indústria, acelerando a digitalização do setor de fundos e é uma conquista significativa para a Calastone. A migração de nossa rede global é o ponto culminante de anos de trabalho árduo e investimento contínuo em inovação".

"Os fundos continuam a ser um veículo vital para os investimentos, apesar de continuarem prejudicados pelo aumento contínuo dos custos e pela ameaça da concorrência, por fim tornando o sistema atual insustentável em termos econômicos e operacionais. Através da utilização da tecnologia de cadeia de blocos, a DMI transforma a maneira pela qual os fundos são negociados, habilitando uma comunidade de gestão de investimentos a qual pode atender as necessidades em mudança dos investidores".

*A Calastone calculou a economia potencial nos custos de mudança para uma infraestrutura de mercado distribuída e mutualizada, usando dados do estudo da Deloitte "As despesas dos fundos da Europa em uma encruzilhada: os benefícios da mutualização do custo de distribuição (Europe's fund expenses at a crossroads; The benefits of mutualizing the cost of distribution)", juntamente com informações do Livro de dados da empresa de investimentos de 2018 (2018 Investment Company Fact Book). O cálculo da Calastone foi aplicado aos ativos sob gestão de fundos mútuos para o mercado global de fundos, excluindo os EUA.

Sobre a Calastone

A Calastone é a maior rede global de transações de fundos, conectando muitas das principais organizações financeiras do mundo. Sua missão é tornar os fundos acessíveis para todos, reduzindo o custo dos atritos das negociações. Utilizamos soluções de tecnologia inteligente e colaboração do setor para reduzir o risco operacional e aumentar a lucratividade dos clientes por meio da digitalização e da automação.

Mais de 1.700 clientes em 40 países e territórios se beneficiam dos serviços da Calastone, que processa mais de 9 milhões de mensagens e £ 170 bilhões em transações por mês.

A Calastone tem sede em Londres e escritórios em Luxemburgo, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Sydney.

