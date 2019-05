Calastone lance la plus grande communauté de services financiers basée sur la blockchain au monde

LONDRES, 20 mai 2019 /PRNewswire/ --

Calastone a lancé avec succès son infrastructure de marché distribuée (IMD) basée sur la blockchain

Cette migration a entraîné la création du plus grand groupe d'organisations de services financiers communiquant et traitant sur un registre distribué en ligne

L'ensemble du réseau mondial de fonds comptant plus de 1 800 clients répartis dans 41 pays et territoires a été migré vers le réseau basé sur la blockchain

L'IMD permet des transactions sans friction, réduisant ainsi les coûts, les risques et les inefficacités opérationnelles

Calastone, le plus grand réseau de transactions de fonds au monde, annonce aujourd'hui le lancement de son infrastructure de marché distribuée (IMD) basée sur la blockchain.

La technologie sur laquelle repose le réseau de Calastone a désormais été migrée vers une infrastructure de marché basée sur la blockchain. La migration du réseau mondial de Calastone, qui compte plus de 1 800 clients répartis sur 41 marchés, est une première mondiale et représente la plus grande communauté mondiale d'organisations de services financiers communiquant et traitant via la technologie de registre distribué.

Moins de deux ans après que Calastone a annoncé l'accomplissement de la première phase visant à tester la faisabilité de l'utilisation de la blockchain pour développer un marché mondial commun pour le trading et les transferts de fonds, l'IMD de la société a été mis en service. Cela représente une avancée majeure pour la numérisation et le trading sans friction à l'échelle mondiale. Calastone a souligné l'ampleur de la valeur tangible que l'IMD pourrait rapporter au secteur, prévoyant plus de 3,4 milliards de dollars d'économies par an pour le marché mondial des fonds communs, économies réalisées grâce à la mutualisation technologique du modèle de distribution.

Les organisations de services financiers du monde entier – quelle que soit leur envergure – peuvent désormais, à travers l'IMD, accéder à un marché mondial de fonds entièrement mutualisé dans lequel le trading, le transfert et le service des fonds sont exécutés en temps réel. Cela contribuera grandement à réduire les coûts, les charges opérationnelles et les risques intrinsèques du modèle actuel.

Campbell Brierley, directeur de l'innovation de Calastone, a commenté :

« Le développement de l'IMD a été un parcours d'innovation enrichissant, et il est incroyablement enthousiasmant d'avoir pu concrétiser cette première mondiale pour le secteur des services financiers. Plus de 1 800 clients répartis sur 41 marchés traitent désormais sur l'IMD, transformant ainsi la façon dont les organisations de fonds interagissent entre elles ».

« À travers l'infrastructure de marché basée sur la blockchain de Calastone, tous les participants du secteur des fonds peuvent collaborer de manière harmonieuse et visualiser les activités de trading en temps réel. Désormais, les informations se répercutent instantanément à travers le marché, ce qui constitue un changement radical par rapport au modèle fragmenté qui prévalait jusqu'alors. Les sociétés de services financiers du monde entier peuvent, via l'IMD, utiliser de nouveaux services et bénéficier de capacités améliorées et de nouvelles opportunités d'investissement, ce qui leur permettra de développer une proposition plus compétitive et profitable à long terme. »

Dès son lancement, l'IMD a immédiatement résolu plusieurs points de friction fondamentaux, qui sont entièrement automatisés et visibles, tous les participants étant connectés à une infrastructure commune. Il apporte également un nouveau service, le sous-registre, qui crée une vue en temps réel et un historique partagés des registres entre les partenaires commerciaux à n'importe quel point de la chaîne de distribution.

Julien Hammerson, PDG de Calastone, ajoute :

« Depuis notre lancement en 2008, notre vision a consisté à employer des technologies innovantes pour créer un marché de fonds sans friction et réduire le coût global du trading pour tous les participants au marché. Aujourd'hui, plus que jamais, les investisseurs peuvent s'attendre à obtenir des rendements accrus, un meilleur accès et plus de transparence, à une époque où le secteur des fonds ressent l'impact d'une pression croissante liée aux coûts. »

« Le lancement de l'IMD marque aujourd'hui une étape importante pour l'ensemble du secteur des fonds, créant un marché global de fonds sans friction. En exploitant les dernières technologies, nous sommes en mesure d'offrir à la communauté des gestionnaires de placements les outils nécessaires pour maîtriser les risques et les coûts, tout en répondant aux besoins en constante évolution des investisseurs. »

En préparation du lancement, Calastone a collaboré avec une communauté d'adopteurs précoces qui ont eu accès à la technologie, notamment RBC Investor & Treasury Services, Bravura Solutions, Seven Investment Management, Multrees et Tilney Investment Management.

À propos de Calastone

Calastone est le plus grand réseau mondial de transactions de fonds, qui fait le lien entre bon nombre des grandes organisations financières du monde. Nous nous sommes fixé la mission de mettre les fonds à la portée de tous en réduisant le coût des frictions liées au trading. Nous utilisons des solutions technologiques intelligentes et collaborons avec l'industrie pour réduire les risques opérationnels et améliorer la rentabilité des clients grâce à la numérisation et à l'automatisation.

Calastone offre ses services à plus de 1 800 clients répartis dans 41 pays et territoires du globe, et traite plus de 9 millions de messages et 170 milliards de livres de transactions par mois.

Basée à Londres, Calastone dispose de bureaux au Luxembourg, à Hong Kong, Taïwan, Singapour et Sydney.

*Calastone a calculé les économies potentielles d'une migration vers une infrastructure de marché distribuée et mutualisée à l'aide de données provenant de l'étude de Deloitte intitulée « Les dépenses de fonds de l'Europe à un carrefour ; les avantages de la mutualisation du coût de la distribution », ainsi que de données de l'Investment Company Fact Book de 2018. Le calcul de Calastone a été appliqué aux actifs des fonds communs sous gestion pour le marché des fonds mondiaux, à l'exclusion des États-Unis.

