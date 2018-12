Calastone lancera en mai 2019 la première place de marché de fonds au monde alimentée par la Blockchain

LONDRES, December 3, 2018 /PRNewswire/ --

L'intégralité du réseau de transaction de fonds mondiaux de Calastone sera migrée vers la Blockchain en mai 2019

La première transition vers la Blockchain du secteur des fonds mondiaux - rendant ainsi les fonds plus accessibles à tous les acteurs du marché et les investisseurs sur 40 marchés, et plus de 1 700 organisations financières

L'infrastructure de marché distribuée (IMD) de Calastone transformera les échanges de fonds communs de placements en créant une place de marché des fonds mondiaux mieux armée pour répondre aux besoins des générations futures d'investisseurs

L'IMD a ainsi le potentiel de réduire le coût global de la distribution des fonds à hauteur de 3,4 milliards de livres sterling* par an

Calastone, le réseau mondial de transactions de fonds, annonce aujourd'hui que l'intégralité de son réseau mondial de plus de 1 700 organisations financières, sur 40 marchés mondiaux, sera migrés vers la Blockchain en mai 2019 par le biais de la nouvelle infrastructure de marché distribuée de la société.

Cette migration, qui constitue une grande première au monde, relie l'une des plus grandes communautés d'organisations financières mondiales à l'aide de la technologie des registres distribués, marquant ainsi un pas important pour la numérisation du secteur des fonds

L'IMD crée une place de marché de fonds globaux, sur laquelle les acheteurs et les vendeurs peuvent entrer en contact et interagir. Elle crée un écosystème dans lequel le commerce, le règlement et le service des fonds se font sans friction, éliminant ainsi les risques et les coûts croissants pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs, inhérents au système actuel.

En parallèle, les organisations peuvent tirer profit de la technologie ouverte sur laquelle repose l'IMD, leur permettant d'innover, de rester compétitives et d'offrir des nouveaux services et opportunités d'investissement mieux adaptés aux besoins changeants des investisseurs modernes.

Calastone estime que le coût global de la distribution des fonds pourrait être réduit de 3,4 milliards de livres*, grâce à la mutualisation technologique des processus de négociation et de règlement.

M. Campbell Brierley, directeur de l'innovation chez Calastone, a commenté :

« L'IMD de Calastone transformera complètement le commerce et le service des fonds et a le potentiel de réaliser une importante valeur sur le long terme.

« En rassemblant toutes les relations commerciales, au sein de notre infrastructure partagée activée par la Blockchain, tous les participants bénéficient par le biais de l'aperçu en temps réel de chaque enregistrement et de manière performante, du point de vue des données, d'une version unique de la vérité. De manière instantanée, cela soulage les points de friction courants qui existent aujourd'hui, y compris dans les domaines tels que la réconciliation et le règlement, qui sont réglés automatiquement avec toutes les transactions effectuées dans le même environnement. En permettant des échanges sans friction accessibles à toutes les parties de la chaîne de valeur, nous créons un environnement qui marque un point d'inflexion pour l'avenir du secteur des fonds, optimisé pour répondre aux besoins des clients et des investisseurs d'aujourd'hui et sur le long terme. »

L'industrie des fonds suit d'autres secteurs de services financiers, encore assaillis par des processus manuels, des systèmes et des technologies désuets. Cela a conduit à un coût de distribution élevé qui, en fin de compte, a une incidence sur l'investisseur et sur la commercialisation des fonds, qui sont à leur tour en concurrence avec d'autres formes d'investissement.

Cela résulte en grande partie de la façon traditionnelle dont les fonds sont négociés, qui est opaque, fragmentée et ne fonctionne pas dans l'intérêt des investisseurs. L'industrie subit des pressions importantes pour s'adapter aux investisseurs qui demandent plus de rapidité, de transparence et de rendement du capital.

L'IMD aborde cette question directement, en créant une plateforme qui numérise le commerce, le règlement et la distribution des fonds en rassemblant tous les acteurs du marché et en leur fournissant des outils d'innovation, de croissance et de différenciation. Les clients qui utilisent l'IMD pourront tirer profit des avantages de la technologie grâce à une gamme de nouveaux services et de nouvelles capacités, en atténuant les risques, les coûts et en améliorant l'expérience des investisseurs à chacune des étapes de la chaîne de valeur.

M. Stephen Leggett, chef de l'exploitation de Calastone, a ajouté :

« Notre engagement à l'égard de l'innovation nous permet de continuer à investir dans notre technologie. La migration de notre réseau mondial de transactions vers la nouvelle IMD offrira une expérience transparente pour nos clients, qui seront tous en mesure de tirer rapidement et facilement profit des avantages que la technologie des registres distribués offre. Nous travaillons déjà avec un certain nombre de clients qui reconnaissent la capacité que l'IMD peut offrir immédiatement et sur le long terme. »

M. Julien Hammerson, président-directeur général de Calastone, a conclu :

« Le lancement de notre IMD marque une étape passionnante pour l'industrie dans l'accélération de la numérisation du secteur des fonds et constitue une réalisation significative pour Calastone. La migration de notre réseau mondial est l'aboutissement d'années de dur labeur et d'investissements continus dans l'innovation. »

« Les fonds restent un instrument d'investissement crucial, mais ils restent entravés par l'augmentation constante des coûts et les menaces de concurrence, rendant finalement le système actuel économiquement et opérationnellement insoutenable. En exploitant la technologie de la Blockchain, l'IMD transforme la façon dont les fonds sont échangés, ce qui permet à une communauté de gestion des investissements de répondre aux besoins changeants des investisseurs. »

* Calastone a calculé les économies potentielles d'une infrastructure de marché distribuée et mutualisée à l'aide de données provenant de l'étude de Deloitte intitulée « Les dépenses de fonds de l'Europe à un carrefour ; les avantages de mutualiser le coût de distribution » et des données du cahier d'information de la société d'investissement 2018. Le calcul de Calastone a été appliqué aux actifs de fonds communs de placement sous gestion pour le marché des fonds mondiaux, à l'exclusion des États-Unis.

À propos Calastone

Calastone est le plus important réseau de transactions mondiales de fonds, qui relie un grand nombre des organisations financières leaders au monde. Notre mission est de rendre les fonds accessibles à tout le monde en réduisant les coûts de friction associés aux transactions. Nous utilisons des solutions technologiques intelligentes et la collaboration industrielle pour réduire le risque opérationnel et améliorer la rentabilité des clients grâce à la numérisation et à l'automatisation.

Plus de 1 700 clients dans 40 pays et territoires bénéficient des services de Calastone, traitant plus de 9 millions de messages et 170 milliards de livres de transactions chaque mois.

Calastone a son siège à Londres et des bureaux au Luxembourg, à Hong Kong, Taïwan, Singapour et Sydney.

