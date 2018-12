Calastone lanza el primer mercado mundial de fondos globales impulsado por cadena de bloques en mayo de 2019

LONDRES, 3 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ --

Toda la red global de transacciones de fondos de Calastone migrará a tecnología de cadena de bloques en mayo de 2019

La primera transición a cadena de bloques del sector de fondos globales, que hace que los fondos sean más accesibles para todos los participantes e inversores del mercado en 40 mercados y más de 1.700 organizaciones financieras

La Infraestructura de Mercado Distribuida (IMD) de Calastone transformará el negocio de los fondos mutuos y creará un mercado de fondos globales mejor equipado para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones de inversores

La IMD tiene potencial para reducir el costo global general de la distribución de fondos hasta US$ 4.200 millones* por año

Calastone, la red global de transacciones de fondos, anuncia hoy que toda su red mundial, integrada por más de 1.700 organizaciones financieras en 40 mercados globales, migrará a cadena de bloques en mayo de 2019 a través de la nueva Infraestructura de Mercado Distribuida (IMD) de la compañía.

La migración, primera en el mundo, conecta a una de las mayores comunidades de organizaciones financieras del mundo usando tecnología de registro distribuido y es un importante paso para la digitalización del sector de los fondos.

La IMD crea un mercado de fondos global en el que compradores y vendedores pueden conectarse y hacer transacciones. Crea un ecosistema dentro del cual la negociación, los acuerdos y los servicios de los fondos no tienen costos transaccionales, y elimina los riesgos y costos siempre crecientes para los gestores de fondos e inversores, incluidos en el actual sistema.

Al mismo tiempo, las organizaciones pueden aprovechar la tecnología abierta sobre la que está construida la IMD, lo cual les permite innovar, mantenerse competitivas y ofrecer nuevos servicios y oportunidades de inversión mejor adaptadas a las necesidades cambiantes y más sofisticadas de los inversores modernos.

Calastone cree que el costo global general de la distribución de fondos podría reducirse hasta US$ 4.200 millones* mediante la mutualización tecnológica de los procesos de negociación y acuerdo.

Campbell Brierley, director de innovación de Calastone, comenta:

"La IMD de Calastone transformará totalmente la negociación y los servicios de los fondos, y tiene potencial para obtener importante valor de largo plazo.

Al reunir a todas las relaciones de negociación en nuestra infraestructura de cadena de bloques compartida, todos los participantes se benefician con la visión en tiempo real de cada registro y de una manera poderosa, desde una perspectiva de los datos, con una versión única de la verdad. Esto alivia de manera instantánea los puntos de fricción comunes que existen hoy, incluso áreas tales como la conciliación y el acuerdo, que se resuelven automáticamente al ejecutarse todas las transacciones en el mismo entorno. Al hacer que la negociación sin costos de fricción resulte accesible para todas las partes en la cadena de valor, estamos creando un entorno que marca un punto de inflexión para el futuro del sector de los fondos, optimizado para satisfacer las necesidades de clientes e inversores ahora y en el largo plazo".

La industria de los fondos va a la zaga de otros sectores de servicios financieros, que siguen agobiados por procesos manuales y tecnologías y sistemas obsoletos. Esto ha llevado a un alto costo de distribución que, en última instancia, impacta en el inversor y en la negociabilidad de los fondos, que, a su vez, compiten con otras formas de inversión.

Esto es en gran medida consecuencia de la forma tradicional en que se negocian los fondos, que es opaca, fragmentada y no opera en interés de los inversores. Hay grandes presiones en la industria para adaptarse para poder satisfacer las demandas de mayor velocidad, transparencia y rentabilidad.

La IMD se ocupa de esto de manera directa al crear una plataforma que digitaliza la negociación, el acuerdo y la distribución de fondos reuniendo a todos los participantes en el mercado y equipándolos con las herramientas necesarias para innovar, crecer y diferenciarse. Los clientes que usen la IMD podrán aprovechar los beneficios de la tecnología mediante una variedad de nuevos servicios y prestaciones, que aliviarán riesgos y costos, y mejorarán la experiencia del inversor en todas las partes de la cadena de valor.

Stephen Leggett, director de operaciones de Calastone, comenta:

"Nuestro compromiso con la innovación impulsa nuestra inversión continua en nuestra tecnología. La migración de nuestra red global de transacciones a la nueva IMD representará una experiencia fluida para nuestros clientes, y todos ellos podrán aprovechar fácil y rápidamente las ventajas que ofrece la tecnología de registro distribuido. Ya estamos trabajando con una cantidad de clientes que reconocen la capacidad que puede ofrecer la IMD de manera inmediata y para el largo plazo".

Julien Hammerson, director ejecutivo de Calastone, comenta:

"El lanzamiento de nuestra IMD es un paso estimulante para la industria en la aceleración de la digitalización del sector de los fondos y es un logro importante para Calastone. La migración de nuestra red global es la culminación de años de duro trabajo e inversión continua en innovación.

Los fondos continúan siendo un vehículo de inversiones vital, aunque siguen obstaculizados por los costos en continuo crecimiento y la amenaza de la competencia, que terminan convirtiendo al actual sistema en algo insostenible económica y operativamente. Al aprovechar la tecnología de cadena de bloques, la IMD transforma el modo en que se negocian los fondos y permite la formación de una comunidad de gestión en inversiones que puede satisfacer las cambiantes necesidades de los inversores".

*Calastone calculó los ahorros de costos que pueden generarse al migrar a una infraestructura de mercado distribuida y mutualizada usando datos del estudio de Deloitte "Europe's fund expenses at a crossroads; The benefits of mutualizing the cost of distribution" (Los gastos de fondos de Europa en una encrucijada; los beneficios de mutualizar el costo de distribución) junto con datos del Investment Company Fact Book 2018. El cálculo de Calastone se aplicó a activos de fondos mutuos bajo gestión para el mercado global de fondos, excepto los Estados Unidos.

Acerca de Calastone

Calastone es la mayor red mundial de transacciones de fondos, y conecta a muchas de las principales organizaciones financieras del mundo. Nuestra misión es hacer que los fondos sean accesibles para todos reduciendo el costo transaccional de las operaciones. Usamos soluciones de tecnología inteligente y colaboración industrial para reducir los riesgos operativos y mejorar la rentabilidad de los clientes a través de la digitalización y la automatización.

Más de 1.700 clientes en 40 países y territorios se benefician con los servicios de Calastone, que procesa más de nueve millones de mensajes y transacciones por £ 170.000 millones cada mes.

Calastone tiene su sede central en Londres y oficinas en Luxemburgo, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Sídney.

Para más información, comuníquese con:

FTI Consulting LLP

Ollie Bailey-Pratt / Darius Alexander

calastone@fticonsulting.com

Tel.: +44(0)20-3727-1000

FUENTE Calastone

SOURCE Calastone