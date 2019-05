Calastone pone en marcha la mayor comunidad de servicios financieros del mundo en cadena de bloques

LONDRES, 20 de mayo de 2019 /PRNewswire/ --

Calastone ha lanzado con éxito su Infraestructura de Mercado Distribuida (DMI, por sus siglas en inglés) habilitada por cadena de bloques

La migración representa el grupo más grande de organizaciones de servicios financieros que alguna vez se haya conectado y realizado transacciones en un libro de contabilidad distribuido en vivo

Toda la red global de fondos, que abarca más de 1.800 clientes en 41 países y territorios ha migrado a la red basada en cadena de bloques

La DMI permite negociación sin fricción y sustrae costos, riesgos e ineficiencias operativas

Calastone, la mayor red global de transacciones de fondos, anuncia hoy la exitosa entrada en funcionamiento de su Infraestructura de Mercado Distribuida (DMI) en cadena de bloques.

La tecnología que sustenta a la red de Calastone ahora se ha hecho migrar ahora a una infraestructura de mercado habilitada por cadena de bloques. La migración de la red global de Calastone, que abarca más de 1.800 clientes en 41 mercados, es algo inédito en el mundo y constituye la mayor comunidad de organizaciones de servicios financieros globales en conectarse y realizar transacciones mediante tecnología de libro de contabilidad distribuido.

A menos de dos años desde que Calastone anunciara el completamiento de su primera fase para poner a prueba la factibilidad del uso de cadena de bloques para desarrollar un mercado global común para negociar y liquidar fondos, la DMI de la empresa está hoy en funcionamiento. Esto representa un paso importante hacia el objetivo de permitir digitalización y negociación sin fricciones a una considerable escala mundial. Calastone ha destacado la escala del valor tangible que la DMI puede aportar al sector y pronostica que el mercado mundial de los fondos mutuos puede alcanzar ahorros superiores a los 3.400 millones de libras esterlinas por año mediante la mutualización tecnológica del modelo de distribución.

Las organizaciones de servicios financieros en todo el mundo – sin importar cuál sea su tamaño y escala – ahora pueden, a través de la DMI, tener acceso a un mercado de fondos globales totalmente mutualizado en el cual la negociación, la liquidación y el servicio de fondos se realiza en tiempo real. Esto jugará un papel clave en la sustracción de los cada vez crecientes costos, cargas operativas y riesgos inherentes dentro del modelo actual.

Campbell Brierley, director de Innovación de Calastone, comenta:

"El desarrollo de la DMI ha sido un viaje gratificante de innovación y es extremadamente emocionante haber completado algo inédito a nivel mundial para el sector de los servicios financieros. Ahora hay más de 1.800 clientes en 41 mercados realizando transacciones en la DMI, transformando cómo las organizaciones de fondos interactúan entre sí.

"A través de la infraestructura de mercado habilitada por cadena de bloques de Calastone todos los participantes en el mundo de los fondos pueden trabajar de forma fluida y ver la actividad de negociación en tiempo real. Ahora la información se desplaza instantáneamente por el mercado, en lo que constituye un cambio radical con respecto al antiguo modelo fragmentado. Las firmas de servicios financieros en todo el mundo pueden, a través de la DMI, hacer uso de servicios nuevos, capacidades mejoradas y nuevas oportunidades de inversión, lo cual les permitirá que su proposición evolucione y se transforme en una que será más competitiva y valiosa a largo plazo".

Con el lanzamiento, la DMI soluciona inmediatamente varios puntos de fricción que están totalmente automatizados y visibles ya que todos los participantes están conectados en una infraestructura común. También brinda un nuevo servicio, el subregistro, que crea una visualización e historia compartida y en tiempo real de los registros entre socios de negociación en cualquier punto de la cadena de distribución.

Julien Hammerson, director ejecutivo de Calastone, añade:

"Desde nuestro lanzamiento en 2008, nuestra visión ha estado dirigida hacia el uso de tecnologías innovadoras para crear un mercado de fondos sin fricciones y para reducir el costo general de negociación para todos los participantes en el mercado. Hoy más que nunca, los inversores esperan mayores retornos, mayor acceso y transparencia, en un momento en el cual la industria de los fondos siente el efecto de crecientes presiones de costos.

"El lanzamiento hoy de la DMI representa un paso importante para toda la industria de los fondos y crea un mercado global sin fricciones para los fondos. Mediante el aprovechamiento de la tecnología más reciente podemos proporcionar a la comunidad de la gestión de las inversiones las herramientas que necesita para controlar riesgos y costos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores".

En el período inmediatamente anterior a la puesta en funcionamiento, Calastone entabló colaboración con una comunidad de usuarios pioneros que tuvieron acceso a la tecnología, incluso RBC Investor & Treasury Services, Bravura Solutions, Seven Investment Management, Multrees y Tilney Investment Management.

Acerca de Calastone

Calastone es la mayor red global de transacciones de fondos que conecta a muchas de las organizaciones financieras líderes del mundo. Nuestra misión es hacer que los fondos estén disponibles para todos mediante la reducción del costo friccional de negociación. Hacemos uso de soluciones de tecnología inteligente y colaboramos dentro de la industria para reducir el riesgo operacional y aumentar la rentabilidad para los clientes mediante digitalización y automatización.

Más de 1.800 clientes en 41 países y territorios se benefician de los servicios de Calastone, que procesan más de 9 millones de mensajes y 170 mil millones de libras esterlinas en transacciones cada mes.

Calastone tiene su sede en Londres y tiene oficinas en Luxemburgo, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Sídney.

*Calastone ha calculado los posibles ahorros en costos que se alcanzan con el paso a una infraestructura de mercado distribuida y mutualizada usando datos del estudio de Deloitte "Europe's fund expenses at a crossroads; The benefits of mutualizing the cost of distribution" (Los gastos de los fondos de Europa ante una encrucijada; los beneficios de mutualizar los costos de distribución) junto con datos tomados del Investment Company Fact Book de 2018. El cálculo de Calastone ha sido aplicado a los activos de fondos mutuos bajo gestión para el mercado de fondos globales, con la exclusión de Estados Unidos.

