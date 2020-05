Calcasieu Pass da Venture Global anuncia elevamento bem-sucedido de segundo teto para tanque de armazenamento de GNL

A cúpula do tanque de 816.000 quilos e a montagem foram elevadas por ar comprimido e posicionadas na terça-feira, 19 de maio, menos de um mês após a elevação do primeiro teto para tanque de armazenamento de GNL no dia 24 de abril. A elevação por ar comprimido permite um acesso melhor e mais seguro, bem como um cronograma de construção mais rápido, visto que o teto pode ser elevado ao mesmo tempo que a cápsula. A cúpula do tanque foi elevada em uma hora e 20 minutos, usando 0,25 psi de pressão. A CB&I Storage Tank Solutions, uma divisão da McDermott International, Inc., está construindo os tanques duplos de 200.000 m 3 do projeto.

A Venture Global também tem o prazer de anunciar que os primeiros módulos para a usina de energia com turbina de ciclo combinado de gás de 720 W da unidade de exportação já chegaram ao local. Os principais componentes da subestação isolada a gás (GIS, na sigla em inglês) foram instalados com sucesso no prazo, e o local também começou a receber e montar os módulos para o condensador resfriado a ar (ACC, na sigla em inglês).

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma provedora de baixo custo e longo prazo de GNL a ser fornecido a partir de ricas bacias de gás natural na América do Norte e está atualmente construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção de 50 MTPA em Louisiana. A unidade Calcasieu Pass da Venture Global de 10 MTPA está em construção na intersecção do Canal de Navios do Calcasieu e o Golfo do México. Espera-se que a unidade de GNL Plaquemines da Venture Global de 20 MTPA comece a construção este ano e esteja localizada ao sul de Nova Orleans no rio Mississipi. A Venture Global LNG também está desenvolvendo a unidade de GNL Delta da Venture Global de 20 MTPA, ao lado da Plaquemines. Para mais informações, acesse www.venturegloballng.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1170783/North_LNG_Tank_Calcasieu_Pass.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1170784/ACC_fans.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG, Inc.

https://venturegloballng.com



