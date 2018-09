Calendário UBRAFE das "Principais Feiras de Negócios do Brasil 2019"

Esta edição, o Calendário traz mais de 200 eventos, dentre eles mais de 100 apresentados de forma detalhada, com data, local, segmentação, público, área da feira, periodicidade, visitação média, entre outros, e as 100 Principais Feiras do Agronegócio no Brasil. Além disso, a publicação apresenta dados do 21º Barômetro UFI - Global Association of the Exhibition Industry com resultados do mercado brasileiro de feiras de negócios.

Apresentado em três idiomas, o Calendário UBRAFE está disponível em dois formatos impressos (padrão e pocket), na versão digital com todo o seu conteúdo online e com a possibilidade de download da publicação completa pelo site www.ubrafe.org.br. Além disso, todas as informações do calendário também podem ser facilmente acessadas via smartphone, pelo aplicativo UBRAFE.

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras é a entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia. Em seu quadro de associados, estão as maiores empresas da cadeia produtiva do setor de feiras de negócios e promoção comercial.

