Caliber Ophthalmics abre novo centro de excelência em oftalmologia de última geração

SINKING SPRING, Pensilvânia, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A Caliber Ophthalmics, uma empresa da Surgical Specialties Corporation, tem o prazer de anunciar a abertura de um centro de excelência de desenvolvimento e fabricação de produtos oftalmológicos de última geração em Sinking Spring, na Pensilvânia. A instalação de 2.137 metros quadrados recém-renovada tem uma sala limpa para a fabricação de dispositivos médicos com precisão, um centro de desenvolvimento de engenharia e recursos avançados de fabricação de lâminas. O centro combina as duas equipes excepcionais com décadas de experiência no desenvolvimento e fabricação de bisturis e instrumentos oftálmicos a partir das aquisições da Unique Technologies Inc. (UTI) e da VPM Surgical Inc. (VPM). A unidade obteve a ISO 13485 em dezembro de 2020.

A nova instalação ampliará a capacidade e reduzirá o prazo de entrega para os nossos clientes globais. O novo centro de desenvolvimento expandiu os recursos de engenharia para apoiar o desenvolvimento acelerado de produtos para as necessidades dinâmicas de cirurgiões oftalmológicos em todo o mundo. Continuaremos a expandir a equipe para apoiar o crescimento planejado.

A Caliber Ophthalmics traça sua origem em Reading, Pensilvânia até a Sharpoint Inc., que foi fundada há mais de 50 anos. Atualmente, a Sharpoint® é a marca líder de bisturis na indústria oftálmica. Com a Sharpoint®, a UniqueEdge® e a VPM, a Caliber Ophthalmics oferece aos nossos clientes globais a linha mais ampla de bisturis e lâminas de alta qualidade e alto desempenho.

"A Sharpoint, a UniqueEdge e a VPM têm uma tradição de inovação de 50 anos em bisturis e agulhas microcirúrgicas, oferecendo a melhor qualidade e a mais alta taxa de serviços para nossos clientes e distribuidores globais", declarou Yong Sun, gerente geral da Caliber Ophthalmics. "Estamos comprometidos com esta tradição focada no cliente e estamos entusiasmados com nossa capacidade de melhor atender aos clientes com essa maior capacidade, novas tecnologias de fabricação e nossa maior capacidade de engenharia."

Sobre a Caliber Ophthalmics

Com sede em Sinking Spring, Pensilvânia, a Caliber Ophthalmics é uma unidade de negócios da Surgical Specialties Corporation. A Caliber Ophthalmics desenvolve, fabrica e comercializa bisturis, suturas, plugs de ponto lacrimal e outros instrumentos para cirurgias oftálmicas. Oferecemos um portfólio de marcas confiáveis, incluindo Sharpoint®, Stylus®, UniqueEdge®, VPM, UltraGlide® e UltraPlug®.

Sobre a Surgical Specialties

A Surgical Specialties Corporation, sediada em Westwood, Massachusetts, desenvolve, fabrica e comercializa um amplo portfólio de produtos oftálmicos e de fechamento de feridas de alto desempenho. O portfólio de sutura inclui as marcas Quill™ Barbed Sutures, Sharpoint™ Plus e LOOK™. Além dos nossos produtos oftálmicos e de sutura da marca, a Surgical Specialties é um fornecedor líder de produtos acabados com marcas privadas, bem como parceira integral no desenvolvimento e fabricação de bisturis, suturas e componentes de agulhas cirúrgicas OEM e dispositivos completos para muitas das principais empresas de dispositivos médicos por meio de nossas unidades de negócios Pearsalls, FSSB, Caliber Ophthalmics. Com equipes de vendas na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, e fábricas nos Estados Unidos, México, Inglaterra, Alemanha e China, somos um parceiro global de médicos, distribuidores e empresas de dispositivos. Acesse www.surgicalspecialties.com e www.caliberophthalmics.com.

Contato de mídia:

Matt Bastardi

vice-presidente sênior Comercial e de Estratégia

Surgical Specialties Corporation

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1397015/Caliber_Logo.jpg

FONTE Surgical Specialties Corporation

Related Links

http://www.surgicalspecialties.com



SOURCE Surgical Specialties Corporation