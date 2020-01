Califia Farms schließt bahnbrechende Finanzierungsrunde in der Höhe von USD 225 Mio. mit einer heterogenen Gruppe von globalen Investoren ab

Die neue Investorengruppe wird eine Minderheitsbeteiligung an Califia Farms übernehmen, wobei Vertreter von QIA, Temasek und Claridge neben dem Gründer Greg Steltenpohl und den bestehenden Investoren Sun Pacific, Stripes und Ambrosia in den Vorstand von Califia eintreten werden.

Die Nachfrage nach Getränken auf pflanzlicher Basis explodiert weltweit, da die Verbraucher nach gesünderen, wohlschmeckenden Milchalternativen suchen. Diese jüngste Finanzierungsrunde wird Califia Farms dabei helfen, auf dem Erfolg seiner Haferplattform aufzubauen und weitere Linien einzuführen. Mit dem Erlös kann Califia auch weiterhin in eine erhöhte Produktionskapazität, den F&E-Bereich, eine tiefere Durchdringung der USA und eine anhaltende globale Expansion investieren.

Inspiriert von Queen Califia, der mythischen Namensgeberin des Bundesstaates Kalifornien, wurde Califia Farms im Jahr 2010 gegründet und hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen für natürliche Lebensmittel Getränke in den USA und ausgewählten internationalen Märkten entwickelt. Califia ist auf einer Mission, um herauszufinden, „was Pflanzen tun können", um den Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern und ihren CO2-Fußabdruck in Bezug auf Lebensmittel zu senken1.

Califia freut sich auf die Zusammenarbeit mit einer globaleren Investorenbasis, da das Unternehmen weiter wächst und seine Mission erfüllt. „Die globale Milch- und Fertigkaffeeindustrie mit einem Umsatz von mehr als USD 1 Bio. ist reif für eine weitere Disruption, da Menschen auf der ganzen Welt versuchen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch den Einsatz von minimal verarbeiteten und nährstoffreichen Lebensmitteln, die sowohl für den Planeten als auch für die Tiere besser sind, zu verbessern", sagt Greg Steltenpohl, Gründer und CEO von Califia. „Die Rolle von Califia besteht darin, der Welt dabei zu helfen, die Zukunft zu pflanzen."

„Die schnelle Markteinführung ist für Unternehmen in unserem Stadium entscheidend und wir freuen uns, dass unsere neuen Partner unsere Vision, die führende unabhängige Marke im pflanzlichen Bereich zu sein, unterstützen. Jeder unserer Partner bringt erhebliche Ressourcen und globales Fachwissen mit, um die nächste Phase unseres Wachstums voranzutreiben", fügt er hinzu.

Barclays fungierte bei der Kapitalbeschaffung als exklusiver Finanzberater und alleiniger Platzierungsagent für Califia Farms und Akin Gump als Rechtsberater.

Informationen zu Califia Farms („Kal-ih-FII-ah" ausgesprochen)

Inspiriert von Queen Califia, der mythischen Namensgeberin des Bundesstaates Kalifornien, wurde Califia Farms mit Sitz in Los Angeles im Jahr 2010 gegründet und hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen für natürliche Getränke in den USA entwickelt. Califia ist dafür bekannt, die am besten schmeckenden Getränke auf pflanzlicher Basis auf dem Markt anzubieten, die kunstvoll in einzigartigen, kurvigen Flaschen verpackt sind, und ist heute eine führende Marke für gekühlte Pflanzenmilch, milchfreie Kaffeesahne und trinkfertigen Kaffee in den Natur- und Spezialkanälen. Mit Kaliforniens Premium-Pflanzenmilchgetränken tut man auch der Umwelt etwas Gutes, da diese 60 bis 80 Prozent weniger Treibhausgase produzieren als Kuhmilch2. Zuletzt hat Califia ein bahnbrechendes Sortiment aus Hafermilch, milchfreien probiotischen Joghurtgetränken und kalt gebrühtem Nitro-Kaffee auf den Markt gebracht. Califia hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass man sich wieder auf den ursprünglichen Ernährungszweck von Lebensmitteln besinnt, indem das Unternehmen pflanzliche Lebensmittel und Getränke kreativ und innovativ herstellt, die sowohl gut für die Menschen als auch gut für die Umwelt sind.

1 Poore, J. & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Science.

2 Geyer, R. und Kendall, A. (2018) Cradle to Gate Life Cycle Assessment of Califia Almondmilk. Universities of California at Davis and Santa Barbara.

