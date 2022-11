Calterah fait ses débuts internationaux à electronica 2022 avec un centre d'opérations de sécurité de nouvelle génération pour radar automobile

SHANGHAI, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Après 4 ans, cette mi-novembre aura lieu la nouvelle présentation en personne d'electronica, la plus grande foire et conférence de l'électronique au monde. L'electronica 2022, qui se tient du 15 au 18 novembre, est le lieu où Calterah Semiconductor, un fournisseur sans usine de premier plan de solutions et de puces radar à ondes millimétriques, fera ses débuts internationaux avec la gamme complète de produits de capteurs radar à ondes millimétriques, comprenant les centres d'opérations de sécurité (SoC) pour radar automobile haute performance de nouvelle génération.

Situé dans le Hall B4, Stand 430 , le stand de Calterah, constitué d'éléments au niveau des applications, offre aux visiteurs une excellente occasion de découvrir l'évolution technologique de l'entreprise, des émetteurs-récepteurs aux centres d'opérations de sécurité, et des boîtiers standard aux AiP (Antenna-in-Package). L'exposition d'electronica 2022 comprend des centres d'opérations de sécurité de radar automobile rentables, des centres d'opérations de sécurité de radar de qualité industrielle et les centres d'opérations de sécurité nouvelle génération mentionnés ci-dessus, ainsi que des cartes de développement basées sur des puces. En outre, une démonstration sur site, où la détection humaine en temps réel par le biais de micro-mouvements sera présentée sur un écran mural et où le comptage et le suivi des personnes seront également réalisés, est attendue, car Calterah va plus loin en offrant des solutions prêtes à l'emploi pour le marché dynamique des radars industriels, ouvert aux idées, qu'elles soient conceptuelles ou pratiques.

Afin d'avoir un échange plus étroit et concentré avec les initiés de l'industrie et de mieux se faire comprendre, le 15 novembre à 15h00 , Calterah donnera une conférence présentant les nouvelles technologies et les nouveaux produits dans la salle de conférences B52 , en abordant le buzz du jour autour du radar d'imagerie 4D et des applications d'habitacle émergentes. Au cours de cet exposé, l'auditoire pourra également s'attendre à un aperçu de la prochaine génération de plate-forme SoC pour radar haute performance Andes, nommée d'après la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde, qui sera officiellement lancée fin décembre.

Avec l'exposition au salon electronica 2022, Calterah espère mettre ses produits sur le devant de la scène internationale et renforcer les liens avec ses clients basés en Europe, faisant ainsi un pas de plus vers sa mission de « mettre les ondes millimétriques au service de tous ».

