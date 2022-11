Calterah gibt sein internationales Debüt auf der electronica 2022 mit dem Auto Radar SoC der nächsten Generation

SHANGHAI, China, 12. November 2022 /PRNewswire/-- Nach vier Jahren wird Mitte November die electronica, die weltweit führende Messe und Konferenz für Elektronik, erstmals wieder mit persönlicher Anwesenheit abgehalten werden. Die electronica 2022, die vom 15. bis 18. November stattfindet, bietet Calterah Semiconductor, einem führenden Fabless-Anbieter von mmWave-Radarchips- und Lösungen, einen Rahmen, um sein internationales Debüt mit der gesamten Palette von mmWave-Radarsensorprodukten zu geben, einschließlich der nächsten Generation von Hochleistungsradar-SoCs für die Automobilindustrie.

Halle B4, Stand 430 : Der Stand von Calterah, der mit Elementen auf Anwendungsebene bestückt ist, bietet den Besuchern eine großartige Gelegenheit, sich über die technologische Entwicklung des Unternehmens zu informieren, von Transceivern zu SoCs, vom Standardgehäuse zu AiP (Antenna-in-Package). Zu den Exponaten der electronica 2022 gehören kosteneffiziente Radar-SoCs für den Automobilbereich, Radar-SoCs für den industriellen Einsatz, die bereits erwähnten SoCs der nächsten Generation sowie chipbasierte Entwicklungsboards. Darüber hinaus wird eine Vor-Ort-Präsentation erwartet, bei der die Echtzeit-Erkennung von Menschen durch Mikrobewegungen auf einem an der Wand montierten Monitor vorgeführt wird. Auf dieser Grundlage ist auch Personenzählung und -verfolgung möglich, da Calterah einen Schritt weitergeht, indem es gebrauchsfertige Lösungen für den noch zu definierenden, aber dynamischen industriellen Radarmarkt anbietet, der offen für Ideen vom Konzept bis zur Praxis ist.

Um einen engeren und konzentrierten Austausch mit den Brancheninsidern zu ermöglichen und sich selbst besser vorstellen zu können, wird Calterah um 15:00 Uhr am 15. November einen Vortrag über neue Technologien und Produkte in Konferenzraum B52 halten, der sich mit dem topaktuellen Thema 4D-Bildgebungsradar und neuen In-Cabin-Anwendungen befasst. In diesem Vortrag wird dem Publikum auch eine Vorschau auf die Hochleistungs-Radar-SoC-Plattform Andes der nächsten Generation geboten, die nach den Anden, der längsten kontinentalen Bergkette der Welt, benannt ist. Die Plattform soll Ende Dezember offiziell eingeführt werden.

Calterah freut sich darauf, mit seiner Ausstellung auf der electronica 2022 seine Produkte international ins Rampenlicht zu rücken und die Verbindung mit seinen in Europa ansässigen Kunden zu vertiefen, um somit einen Schritt weiter in Richtung seiner Mission „Millimeterwellen für alle nutzbar machen" (Make Millimeter-Wave Serve Everyone) zu gehen.

SOURCE Calterah Semiconductor