Calterah lance de nouvelles familles de puces radar à ondes millimétriques

Une puce Mini intègre un système d'émetteur-récepteur frontal RF pour radar FMCW, qui comprend un émetteur à deux canaux et un récepteur à deux canaux, capable de fonctionner dans la bande 59-64 GHz (pour Rhin-Mini) ou dans la bande 76-81 GHz (pour Alps-Mini), avec un balayage continu de 4 GHz et une puissance de sortie pouvant atteindre 12 dBm. La puce prend également en charge un taux d'échantillonnage ADC maximum de 25 MS/s, la recherche de crête et plusieurs algorithmes pour mettre en œuvre la détection CFAR avec une SRAM de bande de base de 512 KiB. En tant que produit auto-classé, il répond aux exigences de la qualification AEC-Q100 et de la norme ISO 26262 ASIL-B, avec deux boîtiers disponibles, le boîtier standard et l'AiP (antenne dans le boîtier).

Tout en ressemblant à Alps et Rhine en ce qui concerne l'étage frontal RF haute performance, la température de fonctionnement auto-grade, la fiabilité et l'accélérateur matériel propriétaire de traitement des signaux radar, Mini est mis à niveau avec un processeur à double cœur et une unité de cybersécurité pour le cryptage et la conformité aux normes de cybersécurité souhaitées. En outre, par rapport à Alps et Rhine, Mini est 40 % plus petite en taille avec une consommation d'énergie typique de 0,8 W et plus de 20% de réduction du coût de la puce principale. Les circuits intégrés ont été rendus plus petits, plus sûrs, plus intelligents et plus économes en énergie, comme l'exige le marché, conformément au slogan « Mini, mais puissante ».

Selon M. Calterah, au troisième trimestre, la société a atteint le cap du million d'unités de circuits intégrés livrées, avec un partenariat croissant avec plus de 400 clients des marchés automobile, industriel et grand public. À mesure que de plus en plus de circuits intégrés à ondes millimétriques pénètrent sur ces marchés, le radar à ondes millimétriques étend également les limites de ses applications, de la conduite autonome au début à de nombreux autres domaines tels que la cabine intelligente, la sécurité et la surveillance, la maison intelligente, la ville intelligente, etc. Lors du lancement du produit, Calterah a fait la démonstration de la détection de l'occupation de l'habitacle et de la modélisation de l'environnement USRR mises en œuvre par les puces AiP de Calterah au moyen de vidéos produites par la société elle-même et par son client. Outre les applications automobiles, la détection humaine à l'intérieur des habitations, rendue possible par la puce radar Mini, a également été présentée, ce qui laisse présager l'essor des radars à ondes millimétriques dans les soins aux personnes âgées et les maisons intelligentes à l'avenir.

