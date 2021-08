Calterah obtient un accord DOW grâce à sa puce radar AiP à ondes millimétriques

La petite taille, les hautes performances et la faible consommation d'énergie ont permis à Calterah AiP de se démarquer, a déclaré le responsable R&D de HASCO ADAS BU, ajoutant qu'ils avaient économisé du temps et réduit les coûts de conception de l'antenne, et que le projet DOW avait ainsi pu être accéléré. Selon HASCO, la fonction DOW n'est pas exclusive aux voitures haut de gamme et nous observerons dans les prochaines années l'apparition de DOW dans les voitures économiques. Par conséquent, le coût, la taille et la facilité d'utilisation du radar permettant une telle fonctionnalité sont parmi les premiers à être pris en compte.

En tant que leader du développement et de la conception de puces radar à ondes millimétriques CMOS, Calterah a lancé en 2019 ses puces radar AiP à ondes millimétriques 77-Ghz CMOS de deuxième génération pour applications automobiles.

Grâce à l'avantage de la technologie AiP, la taille des modules radar peut être réduite à un dixième de celle des modules traditionnels, voire plus, tout en conservant des performances relativement élevées. Les clients n'ont plus besoin de concevoir ou de développer des antennes, ni d'utiliser des circuits imprimés haute fréquence pour la fabrication, ce qui facilite la production de modules et réduit la durée et les coûts du cycle de recherche et développement.

En ce qui concerne la fiabilité et la sécurité, qui sont essentielles aux circuits intégrés, les produits AiP de Calterah pour applications automobiles répondent aux exigences de la qualification AEC-Q100 et sont conformes au processus de gestion de la sécurité fonctionnelle ISO 26262 tout en étant soumis à un ensemble complet de procédures de contrôle exclusives.

Dotés d'une architecture 4T4R (récepteur à quatre canaux et émetteur à quatre canaux), les produits AiP de Calterah sont issus des familles des Alpes et du Rhin, fonctionnant à 77/79 GHz et 60 GHz pour les marchés automobile et industriel, respectivement.

Applications automobiles

En tant que capteur essentiel pour les véhicules, le radar à ondes millimétriques peut être appliqué à diverses fonctionnalités de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), notamment le freinage d'urgence autonome (AEB), l'alerte anticollision frontale (FCW), l'assistance au changement de voie (LCA), la détection des angles morts (BSD), le système de stationnement automatique (APS), etc. À l'intérieur de l'habitacle, le radar à ondes millimétriques peut mesurer les constantes vitales du conducteur en détectant les micro-mouvements causés par la respiration et les battements de cœur, et déterminer s'il y a des humains ou des animaux domestiques. En outre, le radar à ondes millimétriques est plus respectueux de la vie privée que les caméras. En plus de ces avantages, les capteurs basés sur l'AiP sont plus petits et plus économiques, ce qui facilite leur installation sur le plafonnier ou ailleurs.

Applications industrielles

L'apparition des produits AiP signifie également davantage d'applications possibles dans des domaines tels que la domotique, les soins aux personnes âgées, etc.

Prenons l'exemple de la climatisation (AC). Calterah a développé une solution de climatisation intelligente présentant les caractéristiques suivantes :

Un positionnement précis , qui permet de suivre la position exacte des personnes dans une pièce, afin de mieux contrôler la direction du flux d'air. Cette fonction différencie le mouvement des personnes du micro-mouvement des objets comme les ventilateurs électriques et les plantes, afin d'éviter le déclenchement erroné de la climatisation.

, qui permet de suivre la position exacte des personnes dans une pièce, afin de mieux contrôler la direction du flux d'air. Cette fonction différencie le mouvement des personnes du micro-mouvement des objets comme les ventilateurs électriques et les plantes, afin d'éviter le déclenchement erroné de la climatisation. La mesure de la capacité , qui permet à un climatiseur d'ajuster sa puissance en fonction de la taille d'une pièce.

, qui permet à un climatiseur d'ajuster sa puissance en fonction de la taille d'une pièce. La reconnaissance des postures , qui permet de différencier les adultes, les enfants et les animaux domestiques et de reconnaître des postures comme la chute, la position assise, la position couchée, etc. en utilisant la technologie MIMO pour obtenir les hauteurs des corps humains en mouvement.

, qui permet de différencier les adultes, les enfants et les animaux domestiques et de reconnaître des postures comme la chute, la position assise, la position couchée, etc. en utilisant la technologie MIMO pour obtenir les hauteurs des corps humains en mouvement. La détection de la respiration et du rythme cardiaque, capable de déterminer si une personne s'est endormie en détectant les variations de la fréquence respiratoire.

Ce mois de septembre marquera le lancement d'un nouveau produit de Calterah, où seront dévoilées les puces radar AiP à ondes millimétriques CMOS de nouvelle génération, plus compétitives en termes de taille, de consommation d'énergie, de facilité d'utilisation et de coût. Pour les dernières mises à jour, visitez le site www.calterah.com.

