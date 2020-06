Calypso Biotech mène à bien la fabrication du lot clinique de CALY-002

AGC Biologics produit un anticorps monoclonal humanisé ciblant l'IL-15

SEATTLE, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics , une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) mondiale de produits biopharmaceutiques produit un lot clinique de CALY-002 conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour Calypso Biotech. Cette entreprise de biotechnologie spécialisée en immunothérapie a engagé les services d'AGC Biologics pour le développement du processus de fabrication et la production de son approvisionnement clinique.

L'IL-15 est une cytokine de contrôle immunitaire qui maîtrise l'inflammation ainsi que le sort de nombreuses cellules du système immunitaire. L'interleukine IL-15 a récemment été reconnue comme un facteur clé dans la survie des lymphocytes T à mémoire qui résident dans les tissus, une population de cellules immunitaires qui contribuent à la maintenance et à la récurrence des maladies. AGC Biologics a développé avec succès le procédé et a fabriqué le CALY-002 conformément aux BPF actuelles dans ses installations de premier plan mondial situées à Copenhague, au Danemark, pour accompagner les essais cliniques de Calypso Biotech. Le premier matériel conforme aux BPF est désormais disponible et sera utilisé dans le premier essai clinique portant sur le CALY-002.

« Calypso Biotech a franchi une nouvelle étape capitale dans le développement du CALY-002, grâce à une excellente collaboration avec AGC Biologics. Cela nous permettra de tester la tolérance et l'efficacité du CALY-002 dans des essais cliniques et nous rapproche de la mise à disposition d'un médicament très innovant pour les patients qui en ont besoin », déclare Alain Vicari, PDG de Calypso.

« AGC Biologics est heureuse de travailler avec Calypso Biotech sur ce produit innovant d'anticorps monoclonal », déclare Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics. « Grâce à notre vaste expérience dans le développement et la fabrication de produits à base d'anticorps monoclonaux, nous sommes bien placés pour aider à fournir ce traitement à base d'anticorps aux patients. »

À propos de Calypso Biotech :

Calypso Biotech est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'immunothérapie, créée par la scission avec Merck Serono, qui découvre et met au point des anticorps monoclonaux pour le traitement de maladies immunitaires présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits. Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, Calypso Biotech compte des bureaux et des laboratoires à Genève, en Suisse, et est également une société résidente de Johnson & Johnson Innovation -JLABS (JLABS @ BE) à Beerse, en Belgique, un grand programme d'incubateur pour les sciences du vivant. Pour de plus amples informations sur Calypso Biotech, veuillez consulter www.calypsobiotech.com .

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une CDMO (entreprise de développement et de fabrication sous contrat) de premier plan mondial qui s'engage indéfectiblement à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. L'entreprise emploie actuellement plus de 1 000 personnes dans le monde entier. Le vaste réseau d'AGC Biologics, qui s'étend sur trois continents, comprend des usines respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles, situées à Seattle dans l'État de Washington, à Boulder dans le Colorado, à Copenhague au Danemark, à Heidelberg en Allemagne, ainsi qu'à Chiba au Japon.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication actuelles de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrés comprennent les produits manufacturés de plasmides (ADNp BFP ou GMP pDNA en anglais), le développement de lignées cellulaires, la mise au point de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, le développement et la conjugaison de traitements par anticorps, les banques et stockages de cellules ainsi que l'expression protéique, notamment avec le système d'expression en propriété exclusive CHEF1® pour la production de cellules de mammifères.

Vous en saurez plus sur www.agcbio.com.

