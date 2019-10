Câmara dos Deputados do Brasil celebra Dia da Imigração Chinesa. XCMG recebeu o prêmio "Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil China"

POUSO ALEGRE, Brasil, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG esteve representada pelo seu presidente global, Wang Yansong, na primeira sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil a convite da Frente Parlamentar Brasil/China. A solenidade foi realizada na Câmara dos Deputados no dia 15 de agosto por iniciativa do congresso brasileiro e entregou o prêmio de "Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil China" a Mr. Wang, reconhecendo o mesmo como membro de extrema importância no estreitamento de laços dos países.