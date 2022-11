Câmbio na Black Friday: Western Union oferece promoção em moeda estrangeira

Data é ideal para antecipar a demanda por moeda estrangeira das viagens de fim de ano

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com as viagens internacionais plenamente estabelecidas, há quem queira aproveitar o recesso de fim de ano para fazer uma viagem internacional. Mas com a alta volatilidade das moedas estrangeiras o ideal é se programar e aproveitar datas comemorativas do comércio que ofereçam descontos, como a Black Friday. Data tradicional nos Estados Unidos e cada vez mais popular no Brasil, a última sexta-feira do mês de novembro é extremamente esperada para quem busca economia.

Pensando em quem está se planejando para as festas de final de ano, a Western Union, líder mundial em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, criou a Yellow Week, a Black Friday da marca focada exclusivamente no Câmbio de Moedas, que acontecerá entre 25 de novembro e 3 de dezembro. Durante a semana, a Western Union paga o IOF do cliente na compra de moeda estrangeira. O IOF é um imposto federal de 1.1% que incide sobre operações financeiras.

Em 2022, todas as lojas próprias participarão da promoção ofertando as moedas disponíveis. Além da compra de moeda, os clientes que desejarem vender suas moedas estrangeiras (Dólar e Euro) terão a possibilidade de assim fazê-lo contando com R$0.05 acima do que a média de mercado estiver ofertando.

Complementado a ação nas lojas, a Central de Relacionamento concederá o desconto durante a promoção para o Delivery em SP. Para outras regiões, o desconto é aplicado na Central e a quantia deve ser retirada na loja de preferência. Para saber mais sobre a promoção, basta acessar http://www.corretorawesternunion.com.br/yelloweek2022.

Para mais informações relacionadas a câmbio, transferência de dinheiro, serviços digitais, mercado financeiro e cenário econômico global, entre em contato com [email protected] ou ligue para (11) 99552-6730.

Sobre a Western Union

Líder em serviços globais de pagamento e remessas internacionais, a Western Union conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos por meio de uma das redes de maior alcance do mundo, acessando bilhões de contas bancárias, carteiras e cartões digitais e uma rede global substancial de varejo, em mais de 200 países e territórios. No Brasil, a empresa opera 1.400 pontos de varejo, sendo 70 lojas próprias, e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo transferência de dinheiro, serviços digitas, câmbio de moedas e seguro de viagem. Para saber mais, visite WU.com ou faça o download do App WU® Brasil. Para mais informações acesse: https://corretorawesternunion.com.br/

