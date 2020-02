Cambium Networks amplía la colaboración con Facebook Connectivity para múltiples iniciativas de acceso inalámbrico

ROLLING MEADOWS, Illinois, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, un proveedor global líder de soluciones inalámbricas para redes, anunció hoy que está trabajando con Facebook Connectivity en múltiples iniciativas, que incluyen la incorporación de redes en malla Terragraph en sus radios inalámbricas Gigabit de onda milimétrica de 60 GHz (V-Band); mejorar las soluciones de Express Wi-Fi con tecnología de malla para Wi-Fi de próxima generación, combinado con Self Organizing Mesh Access (SOMA) (acceso mallado auto-organizado), y trabajar en iniciativas del proyecto Telecom Infra (TIP) conjunto y prototipos de infraestructura para ciudad inteligente para estandarizar y optimizar la implementación de una red de retorno ("backhaul") inalámbrica para instalaciones de wi-fi rápidas y eficientes.

La interacción de Cambium Networks con Facebook Connectivity significa que ya hay conectividad Gigabit disponible para una gran población de personas que viven y trabajan en áreas donde la fibra no es económicamente viable. Esta ampliación del acceso a Internet de alta velocidad supone mayores oportunidades para entornos de aprendizaje más interactivos y productivos, una telemedicina sumamente efectiva, y más ampliamente, el crecimiento económico que se ha asociado con la conectividad de alto rendimiento en los últimos 20 años.

Acceso inalámbrico Gigabit de onda milimétrica de 60 GHz - La plataforma de onda milimétrica de 60 GHz de Cambium Networks incorpora la tecnología en malla de Terragraph. El sistema estándar multimodal 802.11ay puede configurarse para punto a punto (Point-to-Point, PTP), punto a multipunto (Point-to-Multipoint, PMP), o modos mallados eficientes, y su diseño industrial refleja la implementación esperada en entornos suburbanos y urbanos. La solución proporciona acceso de último tramo a los hogares de suscriptores, empresas y edificios multi-residenciales, además de transporte para vigilancia por vídeo y redes de wi-fi públicas. La solución también puede proporcionar una red de retorno Gigabit de baja latencia para tráfico de redes 4G o 5G.

- La plataforma de onda milimétrica de 60 GHz de Cambium Networks incorpora la tecnología en malla de Terragraph. El sistema estándar multimodal 802.11ay puede configurarse para punto a punto (Point-to-Point, PTP), punto a multipunto (Point-to-Multipoint, PMP), o modos mallados eficientes, y su diseño industrial refleja la implementación esperada en entornos suburbanos y urbanos. La solución proporciona acceso de último tramo a los hogares de suscriptores, empresas y edificios multi-residenciales, además de transporte para vigilancia por vídeo y redes de wi-fi públicas. La solución también puede proporcionar una red de retorno Gigabit de baja latencia para tráfico de redes 4G o 5G. Implementación más rápida de wi-fi - Los equipos de investigación y desarrollo de Cambium Networks y Facebook Connectivity están colaborando para facilitarles a los proveedores de servicio la instalación de wi-fi confiable con con red de retorno de puntos de acceso (PA) wi-fi accionados por SOMA. En el caso de fallo de un punto de acceso, la tecnología mallada de wi-fi con SOMA utiliza su funcionalidad de autocorrección para reconfigurar automáticamente la malla para resolver la situación, y reconfigura la malla para que opere a través de los restantes PA en malla o PA puerta de enlace.

- Los equipos de investigación y desarrollo de Cambium Networks y Facebook Connectivity están colaborando para facilitarles a los proveedores de servicio la instalación de wi-fi confiable con con red de retorno de puntos de acceso (PA) wi-fi accionados por SOMA. En el caso de fallo de un punto de acceso, la tecnología mallada de wi-fi con SOMA utiliza su funcionalidad de autocorrección para reconfigurar automáticamente la malla para resolver la situación, y reconfigura la malla para que opere a través de los restantes PA en malla o PA puerta de enlace. Optimización de backhaul inalámbrico - La red de retorno o backhaul inalámbrico sobre frecuencias no licenciadas rápidamente está ganando popularidad para el servicio de wi-fi en exteriores y el hogar. Sin el tiempo y el costo asociados con la instalación de fibra, el backhaul inalámbrico proporciona una conexión eficiente y económica a los PA de wi-fi. Cambium Networks está trabajando con Facebook Connectivity y otros líderes de la industria para coordinar el uso de espectro inalámbrico no licenciado entre backhaul inalámbrico y radios wi-fi, los que permite el uso eficiente de espectro no licenciado, y aumenta la salida.

- La red de retorno o backhaul inalámbrico sobre frecuencias no licenciadas rápidamente está ganando popularidad para el servicio de wi-fi en exteriores y el hogar. Sin el tiempo y el costo asociados con la instalación de fibra, el backhaul inalámbrico proporciona una conexión eficiente y económica a los wi-fi. Cambium Networks está trabajando con Facebook Connectivity y otros líderes de la industria para coordinar el uso de espectro inalámbrico no licenciado entre backhaul inalámbrico y radios wi-fi, los que permite el uso eficiente de espectro no licenciado, y aumenta la salida. Ciudades inteligentes - Cambium Networks está trabajando con Facebook Connectivity y otros miembros del TIP para abordar los desafíos de implementar infraestructura de comunicaciones y de otra índole que conforman la columna vertebral de las implementaciones de ciudades inteligentes.

"Facebook tiene el compromiso de trabajar con socios de la industria de todo el mundo para ayudar a traer a más gente online a una Internet más rápida", dijo Dan Rabinovitsj, vicepresidente de Facebook Connectivity. "Cambium es un socio crucial con sus contribuciones a Express Wi-Fi, la tecnología SOMA, la solución en malla Terragraph y el programa TIP. Juntos, Cambium Networks y Facebook están democratizando aún más la potencia de Internet".

Según el informe "Market Guide for 5G New Radio Infrastructure" de Gartner publicado el 16 de diciembre de 2019 con la autoría de Peter Liu, Sylvain Fabre, et al., "Para 2021, las inversiones en infraestructura de redes NR 5G representará el 19% de los ingresos totales por infraestructura inalámbrica de los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP por sus siglas en inglés), un aumento con respecto al 6% en 2019."

"La colaboración activa con los líderes de la industria nos permite traer las tecnologías inalámbricas a la conversación que resuelve problemas contemporáneos. La cartera de soluciones inalámbricas Gigabit de Cambium Networks proporciona conectividad de la nube al cliente", comentó Atul Bhatnagar, presidente y CEO de Cambium Networks. "Nuestra experiencia con distintas tecnologías, casos de uso y frecuencias nos da una ventaja en soluciones en rápido desarrollo con un costo total de propiedad líder en la industria. Nuestra nueva solución mallada inalámbrica multimodal habilitada con Terragraph 60 GHz proporciona velocidades Gigabit a una fracción del costo y el tiempo de implementar fibra. Estos sistemas también pueden ser suministrados y gestionados desde una única consola cnMaestro™ basada en la nube que proporciona una vista a vuelo de pájaro a través de múltiples tecnologías inalámbricas en la red, permitiendo a los operadores maximizar la salida y la satisfacción del usuario. Nuestras soluciones inalámbricas entregan resultados sorprendentes que resuelven los desafíos de conectividad cruciales".

