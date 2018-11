Cambium Networks annonce la disponibilité des commutateurs d'entreprise cnMatrix pour offrir un réseau Edge câblé/sans fil unifié et intelligent géré dans le cloud

« Les gestionnaires informatiques d'entreprise, les fournisseurs de services gérés (FSG) et les fournisseurs de services Internet (FSI) ont besoin de solutions de catégorie entreprise abordables, qui satisfassent les utilisateurs finaux », a déclaré Atul Bhatnagar, président et PDG de Cambium Networks. « Les commutateurs d'entreprise cnMatrix et le système de gestion du cloud cnMaestro™ fournissent une administration simple, sécurisée, gérée dans le cloud et abordable d'un réseau câblé/sans fil unifié. »

Caractéristiques des commutateurs cnMatrix :

Automatisation basée sur les politiques : capacité à profiler les dispositifs et à configurer automatiquement le port de commutation selon la politique définie pour le type de dispositif

: capacité à profiler les dispositifs et à configurer automatiquement le port de commutation selon la politique définie pour le type de dispositif Nettoyage automatique des politiques : améliore la sécurité en nettoyant automatiquement la configuration dynamique des ports lors de la déconnexion du dispositif

: améliore la sécurité en nettoyant automatiquement la configuration dynamique des ports lors de la déconnexion du dispositif Segmentation du réseau : fournit un environnement sécurisé pour les ressources réseau critiques, en plaçant automatiquement les dispositifs dans le segment de réseau approprié selon leur profil

: fournit un environnement sécurisé pour les ressources réseau critiques, en plaçant automatiquement les dispositifs dans le segment de réseau approprié selon leur profil Reconnaissance du sans fil : permet l'automatisation des politiques, la surveillance simplifiée, et le dépannage sur le réseau câblé/sans fil unifié

: permet l'automatisation des politiques, la surveillance simplifiée, et le dépannage sur le réseau câblé/sans fil unifié Capacité de survie du site : les paramètres de fonctionnement copiés permettent une exploitation complète en cas de perte de connectivité au cloud

: les paramètres de fonctionnement copiés permettent une exploitation complète en cas de perte de connectivité au cloud Gestion du cloud : la plateforme de gestion basée dans le cloud gratuite de cnMaestro fournit une gestion du cycle de vie, une configuration et un contrôle enrichis, ainsi que des services de sécurité ; qui sont également disponibles via des options de déploiement sur site

« Les entreprises souhaitent gérer la complexité des réseaux à l'aide d'un aperçu unifié de l'intégralité du réseau, et bénéficier de politiques communes sur les réseaux câblés et sans fil », a déclaré Rohit Mehra, vice-président des infrastructures de réseau chez IDC. « La commutation de catégorie entreprise gérée dans le cloud, parallèlement à une architecture sans fil d'entreprise, peut délivrer un réseau d'accès unifié, tout en réduisant la menace de failles de sécurité et en améliorant l'automatisation grâce à une configuration basée sur les politiques qui élimine les configurations manuelles source d'erreurs. »

« La commutation cnMatrix gérée dans le cloud ainsi que les solutions Wi-Fi d'entreprise cnPilot fournissent des capacités Edge intelligentes, qui améliorent la performance du réseau tout en réduisant le délai et le coût de déploiement et de gestion d'un réseau câblé/sans fil unifié », a déclaré Rad Sethuraman, vice-président de la direction des gammes de produits chez Cambium Networks. « Les solutions Edge intelligentes offrent une automatisation basée sur les politiques qui simplifie les opérations et améliore la sécurité. Le réseau est plus résistant aux pannes et les utilisateurs restent connectés. »

Les commutateurs cnMatrix sont disponibles auprès des distributeurs mondiaux du réseau Cambium répertoriés ici.

Cambium Networks organise un webinaire en direct pour présenter les solutions de commutation cnMatrix. Cet événement gratuit aura lieu à 9 heures, heure centrales des États-Unis, le mardi 27 novembre. Inscrivez-vous ici pour participer au webinaire.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur leader mondial de solutions de connectivité sans fil permettant de renforcer les connexions entre les personnes, les lieux et les objets. Spécialisée dans la fourniture d'une trame sans fil de bout en bout de plateformes gérées dans le cloud fiables, évolutives et sécurisées fonctionnant dans des conditions exigeantes, Cambium Networks permet aux prestataires de services, aux entreprises, et aux opérateurs de réseaux d'entreprise ou gouvernementaux de bâtir une connectivité de pointe intelligente. Basée dans la banlieue de Chicago et possédant des centres de R&D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks assure ses ventes par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

Contact RP :

Sara Black

Bospar

213.618.1501

sara@bospar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/779472/Cambium_Networks_cnMatrix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg

Related Links

http://www.cambiumnetworks.com/