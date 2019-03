Cambium Networks annonce le backhaul de point à point de 2,5 Gbps à bande E PTP 820E

La liaison hyperfréquences compacte, extérieure et sous licence fonctionne dans la bande 70-80 GHz avec des capacités multibandes

ROLLING MEADOWS, Illinois, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseaux sans fil, a annoncé aujourd'hui la radio à bande E PTP 820E, un backhaul compact de grande capacité pour l'extérieur fonctionnant dans la bande E (70-80 GHz). Les opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et de fournisseurs de services ont désormais plus de choix de spectre à utiliser dans leur réseau. Approuvé par la FCC et l'ETSI, le PTP 820E prend en charge les canaux 62,5, 125, 250 et 500 MHz et offre un débit Ethernet allant jusqu'à 2,5 Gbps. Une caractéristique intéressante du PTP 820E est la capacité multibande à combiner les transmissions en bande E et en hyperfréquences dans les bandes 11-24 GHz en utilisant une seule antenne pour un débit élevé ; cela entraîne des coûts d'exploitation réduits pour l'opérateur de réseau en réduisant les coûts de location de la tour et d'achat d'antennes et une plus grande disponibilité du réseau. Le PTP 820E étend les options de connectivité sans fil pour l'infrastructure de backhaul du portefeuille de tissu sans fil de solutions de connectivité de Cambium Networks.

Le PTP 820E prend en charge diverses configurations :

1+0

Port SFP+ pour la connectivité à un seul câble

Multibande (bande E et hyperfréquences)

Interopérabilité RFU-E

La liaison fournit également une capacité de débit élevée :

Canal 500 MHz - 2,5 Gbps à 64 QAM

Canal 250 MHz - 1,6 Gbps à 256 QAM

Canal 125 MHz - 920 Mbps à 512 QAM

Canal 62,5 MHz - 500 Mbps à 1000 QAM

« Le PTP 820E prend en charge les configurations multibandes avec les solutions hyperfréquences sous licence PTP 820C et PTP 820S et peut partager une seule antenne multibande », a déclaré Scott Imhoff, directeur général adjoint, gestion et marketing des produits, Cambium Networks. « La configuration multibande du PTP 820E permet aux opérateurs de bénéficier simultanément de la grande capacité de la bande E et de la haute fiabilité de l'hyperfréquences, tout en optimisant les investissements en capital et les dépenses d'exploitation. »

Le PTP 820E partage la même interface utilisateur et les mêmes fonctionnalités que la série PTP 820 et est facile à utiliser. L'installation est facile avec une solution assemblée par connecteur à montage direct et une antenne à écran plat intégrée en option. Les opérateurs de réseau peuvent rapidement concevoir des liaisons de haute fiabilité avec le logiciel gratuit LINKPlanner, surveiller les performances et gérer le réseau avec le système de gestion de bout en bout gratuit cnMaestro™.

Le PTP 820E peut être commandé dès maintenant auprès des revendeurs de Cambium Networks.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un des plus grands fournisseurs de solutions sans fil qui renforcent les connexions entre les personnes, les endroits et les objets. En se spécialisant dans la fourniture d'un tissu sans fil de bout en bout de plateformes fiables gérées dans le nuage, sûres, modulables faisant preuve de performances dans des conditions exigeantes, Cambium Networks donne aux fournisseurs de services et aux entreprises, aux opérateurs de réseaux industriels et gouvernementaux, les moyens de construire une connectivité intelligente en périphérie. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de R et D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance.

www.cambiumnetworks.com

Contact pour les médias :

Sara Black

sara@bospar.com

213.618.1501

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg

