Cambium Networks annuncia importanti novità sulla garanzia offerta per le infrastrutture wireless broadband e Wi-Fi.

"Gli operatori di rete si aspettano soluzioni di connettività che siano convenienti ma anche affidabili nel tempo, ed ciò che stiamo assicurando ai nostri clienti." ha affermato Scott Imhoff, Vicepresidente senior Product Management e Marketing di Cambium Networks. "Con una garanzia standard di tre anni sulle apparecchiature per esterni e una garanzia di cinque anni sulle soluzioni Wi-Fi aziendali per interni, vogliamo ribadire l'assoluta affidabilità delle nostre tecnologie."

"Sappiamo che Cambium Networks crea prodotti altamente affidabili. È uno dei motivi per cui investiamo in Cambium Networks come fornitore principale per i nostri requisiti di rete wireless, ma è una buona notizia vedere Cambium Networks proteggere il nostro investimento con una garanzia standard più lunga ", ha affermato Barry Wilson, Country Manager di Eurona Ireland.

Oltre alla garanzia estesa, Cambium Networks migliora la proposta di valore dell'infrastruttura wireless con servizi di gestione gratuiti della rete basati su cloud, e per il Wi-Fi, funzionalità di controller gratuita grazie a cnMaestro ™. Non sono previsti rinnovi annuali delle licenze o canoni di abbonamento per i numerosi servizi disponibili tramite cnMaestro, che consente di gestire la rete wireless di Cambium Network dal singolo nodo al Network Operations Center. "CnMaestro è stato giudicato particolarmente vantaggioso dai fornitori di servizi gestiti grazie alla sua capacità di supportare funzionalità multi-tenancy da un singolo account, consentendo agli MSP di gestire in modo efficiente ed efficace le reti dei loro clienti attraverso un unico pannello di controllo", ha affermato Rad Sethuraman, Vice Presidente di Enterprise Product Management.

"Queste garanzie pluriennali riducono il rischio di impresa. Apprezzo anche il call center 24 ore su 24 di Cambium Networks: è bello avere una risposta umana a una chiamata. I miei tecnici si affidano alla community di Cambium Networks per nuove idee e soluzioni a vecchi problemi. È davvero una soluzione di supporto completa quella di Cambium Networks ", ha affermato Chris Bay, CEO di Bays-ET.

Tre anni di garanzia sull'attrezzatura outdoor:

Garanzia di cinque anni sulle apparecchiature Wi-Fi interne aziendali:

Cambium Networks

Cambium Networks è un fornitore leader globale di soluzioni per la connettività wireless capaci di stabilire connessioni efficaci tra persone, luoghi e cose. E' specializzata nello sviluppo di un ecosistema wireless end-to-end composto da piattaforme affidabili, scalabili, sicure e gestibili dal cloud, che offrono le migliori prestazioni anche in condizioni difficili. Cambium Networks consente ai provider di servizi e agli operatori di rete industriali e governativi di creare connettività intelligente. Il continuo impegno di Cambium Networks per l'innovazione e la diffusione dell'accesso wireless è dimostrato dai milioni di apparati radio installati in migliaia di reti a beneficio delle comunità in tutto il mondo. Cambium Networks, con sede a Chicago e con centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, Regno Unito e India, vende attraverso una rete di distributori globali di fiducia. www.cambiumnetworks.com

