Cambium Networks apresenta os switches de nível empresarial cnMatrix para fornecer redes inteligentes sem fio/com fio unificadas e de borda gerenciadas na nuvem

Os switches cnMatrix oferecem:

Automatização baseada em políticas : capacidade de capturar as características dos dispositivos e configurar automaticamente a porta do switch de acordo com a política estabelecida para o tipo de dispositivo

: capacidade de capturar as características dos dispositivos e configurar automaticamente a porta do switch de acordo com a política estabelecida para o tipo de dispositivo Remoção automática de políticas: aumenta a segurança removendo automaticamente a configuração da porta dinâmica quando o dispositivo é desconectado

aumenta a segurança removendo automaticamente a configuração da porta dinâmica quando o dispositivo é desconectado Segmentação de rede : fornece um ambiente seguro para os recursos críticos da rede colocando automaticamente os dispositivos no segmento de rede apropriado de acordo com o seu perfil

: fornece um ambiente seguro para os recursos críticos da rede colocando automaticamente os dispositivos no segmento de rede apropriado de acordo com o seu perfil Wireless Aware : permite a automação das políticas, facilidade de monitoramento e a resolução de problemas em toda a rede unificada com fio/sem fio

: permite a automação das políticas, facilidade de monitoramento e a resolução de problemas em toda a rede unificada com fio/sem fio Sobrevivência do site : parâmetros operacionais espelhados permitem a operação completa quando a conectividade com a nuvem é perdida

: parâmetros operacionais espelhados permitem a operação completa quando a conectividade com a nuvem é perdida Gerenciamento na nuvem: a plataforma gratuita de gestão baseada na nuvem do cnMaestro oferece serviços de gerenciamento do ciclo de vida, configuração e controle e segurança, os quais podem ser também disponibilizados com opções de implementação no local.

"As empresas querem gerenciar a complexidade da rede com uma visão unificada de toda a rede e com políticas comuns em todas as redes com fio e sem fio", disse Rohit Mehra, vice-presidente de infraestrutura de rede da IDC. "Switches de nível empresarial gerenciados na nuvem, associados a uma arquitetura sem fio podem fornecer uma rede de acesso unificada e reduzir a ameaça de violações de segurança, aumentando também a automatização com uma configuração baseada em políticas que elimina as configurações manuais propensas a erros."

"Os switches cnMatrix gerenciados na nuvem, associados às soluções de Wi-Fi empresarial cnPilot fornecem recursos de borda inteligente que melhoram o desempenho da rede e reduzem o tempo e os custos de implementação e gerenciamento de uma rede sem fio/com fio unificada", disse Rad Sethuraman, vice-presidente de gestão de linha de produto da Cambium Networks. "As soluções de borda inteligente oferecem automatização baseada em políticas que simplifica as operações e aumenta a segurança. A rede é mais resistente a interrupções e os usuários permanecem conectados."

Os switches cnMatrix já estão disponíveis nos revendedores da Cambium Networks em âmbito mundial e listados aqui.

A Cambium Networks fará um webinário ao vivo para apresentar as soluções dos switches cnMatrix. O evento gratuito será realizado às 9 horas, horário da região central dos Estados Unidos, no dia 27 de novembro, terça-feira. Inscreva-se para participar do webinário gratuito aqui.

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é uma das principais provedoras em nível mundial de soluções de conectividade sem fio que fortalecem as conexões entre as pessoas, os lugares e as coisas. Especializada em fornecer estruturas sem fio de ponta a ponta de plataformas confiáveis, escaláveis, seguras e gerenciadas na nuvem que operam em condições mais exigentes, a Cambium Networks permite que os provedores de serviços e operadoras de redes empresariais, governamentais e industriais criem uma conectividade de borda inteligente. Com sede nos arredores de Chicago e unidades de P&D nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de distribuidoras mundiais de confiança. www.cambiumnetworks.com

Contato para a mídia:

Sara Black

Bospar

213.618.1501

sara@bospar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779492/Cambium_Networks_cnMatrix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg

FONTE Cambium Networks

Related Links

http://www.cambiumnetworks.com/