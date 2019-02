Cambium Networks honore les héros de la connectivité sans fil du monde entier

Les prix Connectivity Hero Awards sont décernés à tous ceux qui transforment des vies grâce à la connectivité sans fil

ROLLING MEADOWS, Illinois, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil, a annoncé aujourd'hui le deuxième lauréat annuel et les lauréats trimestriels les plus récents du prix Connectivity Hero Award. Lancé en 2017, le prix reconnaît les personnes ayant favorablement transformé la vie des autres et amélioré les communautés grâce à leurs efforts pour étendre la connectivité sans fil et connecter les personnes non connectées.

Le héros de l'année de la connectivité de 2018 est : Duduzile Mkhwanazi, de Project ISIZWE —Project Isizwe est une organisation à but non lucratif qui préconise et matérialise le déploiement de points d'accès Wi-Fi gratuits à quelques pas des communautés à faible revenu. En partenariat avec les secteurs privé et public, Project Isizwe a été la première organisation à déployer le plus grand réseau Wi-Fi public et gratuit en Afrique dans la commune de Tshwane, dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud. Sous la direction de Duduzile, Project Isizwe a déployé pour la première fois une connexion Wi-Fi gratuite pour deux communautés minières, et ce en partenariat avec Glencore Mine à Mpumalanga.

« Dans plusieurs régions du monde non connectées, les gens souffrent et persistent, parcourant souvent de longues distances pour effectuer des tâches qui requièrent une connectivité », a déclaré l'analyste de réseau local sans fil du groupe Dell'Oro, Ritesh Patel. « Les réseaux sans fil continueront de jouer un rôle essentiel pour connecter les gens. Il est vraiment inspirant de voir ces héros de la connectivité contribuer à la communauté mondiale en investissant leur temps et leurs ressources personnelles pour combler immédiatement et à jamais le fossé numérique et transformer des vies », ajoute-t-il.

« Connecter les jeunes améliore l'éducation et induit un changement durable qui améliore pour toujours la vie des jeunes », a déclaré le PDG de Cambium Networks, Atul Bhatnagar. « La connectivité sans fil peut se propager très loin dans les milieux ruraux et mettre immédiatement les étudiants en contact avec le reste du monde pour ainsi lutter contre la fracture numérique. Nous sommes impressionnés et encouragés par les visionnaires qui voient cette opportunité de changement et donnent de leur temps et de leurs efforts pour améliorer la vie d'autrui », ajoute-t-il.

Les prix Connectivity Hero Awards sont décernés à un maximum de quatre visionnaires chaque trimestre civil en plus d'un prix annuel. Les lauréats trimestriels reçoivent un don de 1 000 dollars américains à verser à une organisation caritative de leur choix. Le lauréat annuel reçoit un don de 5 000 dollars américains à verser à une organisation caritative de son choix. Tous les lauréats sont présentés sur le site de Cambium Networks.

En plus d'avoir été reconnue comme l'héroïne de l'année de la connectivité de 2018, la directrice générale de Project ISIZWE, Duduzile Mkhwanazi, fut l'un des deux lauréats du quatrième trimestre de 2018 :

Project Isizwe est une organisation à but non lucratif qui préconise et matérialise le déploiement de points d'accès Wi-Fi gratuits à quelques pas des communautés à faible revenu. Outre le fait d'avoir connecté les deux communautés minières mentionnées ci-dessus, Project Isizwe s'est également associée à AWARE.org pour utiliser l'accès à Internet comme un catalyseur pour son programme de consommation responsable de l'alcool ainsi que les services logiciels de The Social Collective dans le cadre de leur programme Free Wi-Fi Champions, et ce à Botshabelo (Free State) et à Bushbuckridge (Nelspruit).

Le lauréat du deuxième trimestre est :

Eric Wills , de Wireless Applications Corp. Après que l'ouragan Maria ait frappé Porto Rico, de nombreux fournisseurs de services sans fil ont dû faire face à une charge de travail énorme pour rétablir le fonctionnement de toutes les installations aussi bien pour les résidents que pour les entreprises. Grâce à la relation professionnelle étroite et loyale qui existe entre Wireless Applications Corporation et Neptuno Networks (l'un des trois principaux fournisseurs de services sans fil sur l'île), l'intervention de l'équipe des services de Wireless Applications a permis d'identifier rapidement les zones de panne, mais également de redéfinir et de rediriger les liaisons hertziennes pour atteindre les résidents et les entreprises affectés et relancer leurs activités plus vite que n'importe quel autre fournisseur de l'île.

Les candidatures à la prochaine remise des prix Connectivity Hero Awards sont ouvertes et peuvent désormais être présentées en ligne.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un grand fournisseur mondial de solutions de connectivité sans fil, destinées à renforcer les liens entre les personnes, les lieux et les objets. Spécialisée dans la fourniture d'un « tissu sans fil » de bout en bout composé de plateformes fiables, évolutives, sécurisées et gérées dans le cloud qui fonctionnent dans des conditions exigeantes, Cambium Networks offre aux prestataires de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprises, industriels ou gouvernementaux la possibilité d'établir une connectivité de périphérie intelligente. Basée dans la banlieue de Chicago et exploitant des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks commercialise ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance.

