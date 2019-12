Cambium Networks nomeia Mary Peterson vice-presidente sênior e diretora de marketing

ROLLING MEADOWS, Illinois, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), principal provedora mundial de soluções de rede wireless, anunciou hoje a nomeação de Mary Peterson para o recém-criado cargo de vice-presidente sênior e diretora de marketing (CMO – chief marketing officer), subordinada ao presidente-executivo Atul Bhatnagar.

Mary Peterson foi, mais recentemente, vice-presidente de marketing global da Ruckus Networks, empresa da CommScope Inc. Em seu novo cargo, ela irá se focar em manter a posição de liderança da Cambium Networks em banda larga wireless fixa (FWB – Fixed Wireless Broadband), ao mesmo tempo que desenvolve uma marca desafiadora no segmento de rede wireless empresarial. Ela está encarregada de desenvolver uma estratégia integrada de marketing, que promova a estratégia global da Cambium Networks de fortalecer seu reconhecimento de mercado e acelerar o crescimento.

"Mary liderou com sucesso equipes de marketing global e sabe como engajar eficazmente clientes e parceiros em conversações sobre a borda da rede em rápida evolução", disse Bhatnagar. "Ela traz um forte histórico de sincronizar estratégias de vendas e de marketing, o que é inestimável porque as linhas entre os movimentos tradicionais de vendas e de marketing digital se confundem. "Estou muito satisfeito por tê-la em nossa equipe, conforme ampliamos nossa posição de liderança de banda larga wireless fixa para plataformas de estrutura wireless ponta a ponta, que funcionam sob as condições mais difíceis".

"Estou orgulhosa por ingressar na Cambium Networks. Estamos totalmente focados no fortalecimento das conexões wireless entre pessoas, lugares e coisas", disse Mary Peterson. "Dispomos de alguns dos melhores engenheiros de rádio do setor e estamos prontos para liderar a convergência, em conexões wireless, da rede remota (WAN – Wide Area Network) com a rede local (LAN – Local Area Network), distribuída como um serviço combinado pela nossa comunidade de parceiros".

Sobre Mary Peterson

Mary é uma executiva de marketing de tecnologia focada em vendas, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de equipes globais de marketing, que desenvolveram com sucesso conhecimento de marca, engajamento do público-alvo e conseguiu escala com parceiros de canal.

Anteriormente vice-presidente de marketing global da Ruckus Networks, agora uma empresa da CommScope Inc., Mary liderou a transformação digital do marketing e o desenvolvimento de um mecanismo de geração de demandas, bem como gerenciou marketing de campo e de parceiros, marketing de eventos e comunicação social e com influenciadores. Sua carreira em marketing, baseada no Vale do Silício (Silicon Valley), também inclui uma variedade de cargos em marketing na HP Enterprise e na Compaq Computer.

Mary tem mestrado em administração de empresas, nas áreas de finanças e negócios internacionais, pela Escola de Negócios Booth da Universidade de Chicago e bacharelado em economia e francês pela Universidade St. Lawrence, de Canton, Nova York.

Sobre a Cambium Networks

A Cambium Networks é a principal provedora mundial de soluções de conectividade wireless, que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especializando-se em fornecer estruturas wireless ponta a ponta de plataformas gerenciadas em nuvem, confiáveis, escaláveis, seguras e que operam sob condições difíceis, a Cambium Networks capacita as provedoras de serviço e operadoras de redes empresariais, industriais e governamentais para desenvolver conectividade inteligente de borda. Com sede nas cercanias de Chicago e centros de pesquisa e desenvolvimento nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de uma variedade de distribuidoras globais de confiança.

